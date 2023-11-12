Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Очень интересно, в каком образе предстанет "Заря" после очередной тренерской отставки. Узнаем из видеотрансляции матча с ЛНЗ.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 14:00. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.
УПЛ. Четырнадцатый тур. 12.11.2023
Львов. Стадион "Скиф"
Арбитр и поле - София Причина
"Заря" 14:00 ЛНЗ
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - УНИАН, YouTube
Трансляція матчу Зоря - ЛНЗСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Отстоять насухо не удалось. Как Лунин пропустил гол от Валенсии. ВИДЕО
- Кривбасс - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.11.2023
- Связка Цыганкова и Довбика. Голы Зинченко и Миколенко в АПЛ. Реал с Луниным разгромно победил. Главные новости за 11 ноября
- Голодюк: У Полесья было на три человека больше на поле. Надеюсь, что рефери будет спать спокойно
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн