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Заря - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Заря - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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Очень интересно, в каком образе предстанет "Заря" после очередной тренерской отставки. Узнаем из видеотрансляции матча с ЛНЗ.

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Матч состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 14:00. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.

УПЛ. Четырнадцатый тур. 12.11.2023
Львов. Стадион "Скиф"
Арбитр и поле - София Причина

"Заря" 14:00 ЛНЗ

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - УНИАН, YouTube

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Трансляція матчу Зоря - ЛНЗ
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