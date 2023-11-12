Заря - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Очень интересно, в каком образе предстанет "Заря" после очередной тренерской отставки. Узнаем из видеотрансляции матча с ЛНЗ.

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Матч состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 14:00. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.

УПЛ. Четырнадцатый тур. 12.11.2023

Львов. Стадион "Скиф"

Арбитр и поле - София Причина

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