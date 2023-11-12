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Черноморец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Черноморец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

UA-Футбол
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В предыдущем туре "Черноморец" потерпел очень обидное поражение от "Металлиста 1925". Сейчас команде Григорчука необходимо извиниться перед болельщиками. Удастся ли это в матче с "Рухом? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

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14-й тур УПЛ сезона 2023/24

12.11.2023. Одесса, "Черноморец"

Арбитр: Коваленко Андрей

"Черноморец" 17:00 "Рух"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | відеотрансляція: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.

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