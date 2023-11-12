Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
В предыдущем туре "Черноморец" потерпел очень обидное поражение от "Металлиста 1925". Сейчас команде Григорчука необходимо извиниться перед болельщиками. Удастся ли это в матче с "Рухом? Узнаем из видеотрансляции.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.
.
14-й тур УПЛ сезона 2023/24
12.11.2023. Одесса, "Черноморец"
Арбитр: Коваленко Андрей
"Черноморец" 17:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | відеотрансляція: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV.
Популярное сейчас
- Отстоять насухо не удалось. Как Лунин пропустил гол от Валенсии. ВИДЕО
- Кривбасс – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- Связка Цыганкова и Довбика. Голы Зинченко и Миколенко в АПЛ. Реал с Луниным разгромно победил. Главные новости за 11 ноября
- Марино Пушич: Все, кого я знал, советовали мне не идти в Шахтер
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО