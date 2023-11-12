Черноморец - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В предыдущем туре "Черноморец" потерпел очень обидное поражение от "Металлиста 1925". Сейчас команде Григорчука необходимо извиниться перед болельщиками. Удастся ли это в матче с "Рухом? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

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14-й тур УПЛ сезона 2023/24

12.11.2023. Одесса, "Черноморец"

Арбитр: Коваленко Андрей

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