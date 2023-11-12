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Шахтер - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - Олександр Приходько
Это противостояние было очень острым в прошлом сезоне, обе команды тогда боролись за чемпионство в УПЛ. Сейчас ситуация не такая пикантная, но все равно топовой поединок. Предлагаем следить за ним в видеотрансляции.
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Матч состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.
Чемпионат Украины, 14-й тур
12 ноября 2023. Львов, “Арена Львов”
“Шахтер” 19:00 “Днепр-1”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
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