Шахтер - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Это противостояние было очень острым в прошлом сезоне, обе команды тогда боролись за чемпионство в УПЛ. Сейчас ситуация не такая пикантная, но все равно топовой поединок. Предлагаем следить за ним в видеотрансляции.

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Матч состоится в воскресенье, 12-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

Чемпионат Украины, 14-й тур

12 ноября 2023. Львов, “Арена Львов”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтра - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

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