Начало матча Кривбасс – Динамо перенесено из-за воздушной тревоги

Начало матча 14 тура УПЛ между "Кривбассом" и "Динамо" было перенесено из-за воздушной тревоги.

Киевляне сообщили, что новое время старта поединка – 13:30. По плану свисток должен был прозвучать в 13:00.

Матч состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. На территории этого города была угроза ракетных обстрелов с 12:34 до 13:04.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.