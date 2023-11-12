Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начало матча Кривбасс – Динамо перенесено из-за воздушной тревоги
В Криворожском территориальном обществе была угроза атаки россиян
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Начало матча 14 тура УПЛ между "Кривбассом" и "Динамо" было перенесено из-за воздушной тревоги.
Киевляне сообщили, что новое время старта поединка – 13:30. По плану свисток должен был прозвучать в 13:00.
Матч состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. На территории этого города была угроза ракетных обстрелов с 12:34 до 13:04.
UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.11.2023
- Отстоять насухо не удалось. Как Лунин пропустил гол от Валенсии. ВИДЕО
- Связка Цыганкова и Довбика. Голы Зинченко и Миколенко в АПЛ. Реал с Луниным разгромно победил. Главные новости за 11 ноября
- Кривбасс и Полесье задают темп, Минай и Верес - безнадежны. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн