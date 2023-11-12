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Начало матча Кривбасс – Динамо перенесено из-за воздушной тревоги

Премьер-лига

В Криворожском территориальном обществе была угроза атаки россиян

Начало матча Кривбасс – Динамо перенесено из-за воздушной тревоги

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Начало матча 14 тура УПЛ между "Кривбассом" и "Динамо" было перенесено из-за воздушной тревоги.

Киевляне сообщили, что новое время старта поединка – 13:30. По плану свисток должен был прозвучать в 13:00.

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Матч состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. На территории этого города была угроза ракетных обстрелов с 12:34 до 13:04.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

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