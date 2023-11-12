  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луганчане уже без Кривенцова. Заря - ЛНЗ: Стартовые составы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луганчане уже без Кривенцова. Заря - ЛНЗ: Стартовые составы

Премьер-лига
Обновлено

Заря - ЛНЗ: Стартовые составы

Луганчане уже без Кривенцова. Заря - ЛНЗ: Стартовые составы

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня в рамках 14 тура УПЛ "Заря" на стадионе "Скиф" примет черкасский "ЛНЗ". Матч начнется в 14:00. Пока что "Заря" занимает 14 место, а "ЛНЗ" 11 место в турнирной таблице УПЛ.

Стали известны стартовые составы команд на этот матч:

  • "Заря": Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Кирюханцев, Дрышлюк, Нагнойный, Мичин, Алефиренко, Антюх.
  • "ЛНЗ": Пеньков, Бойко, Норенков, Стасюк, Ковалев, Рыбалка, Селин, Г. Пасич, С. Шестаков, Олейник, Хобленко.

Напомним, что сайт UA-Футбол проведет трансляцию матча.

По теме
yellow-arrow
Динамо забило Кривбассу уже на восьмой минуте
yellow-arrow
Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
yellow-arrow
Уже без Кривенцова. Заря - ЛНЗ. Текстовая трансляция матча УПЛ
Заря (Луганск) Украинская Премьер-лига ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде