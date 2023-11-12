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Луганчане уже без Кривенцова. Заря - ЛНЗ: Стартовые составы
Заря - ЛНЗ: Стартовые составы
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Сегодня в рамках 14 тура УПЛ "Заря" на стадионе "Скиф" примет черкасский "ЛНЗ". Матч начнется в 14:00. Пока что "Заря" занимает 14 место, а "ЛНЗ" 11 место в турнирной таблице УПЛ.
Стали известны стартовые составы команд на этот матч:
- "Заря": Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Кирюханцев, Дрышлюк, Нагнойный, Мичин, Алефиренко, Антюх.
- "ЛНЗ": Пеньков, Бойко, Норенков, Стасюк, Ковалев, Рыбалка, Селин, Г. Пасич, С. Шестаков, Олейник, Хобленко.
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