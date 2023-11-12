Луганчане уже без Кривенцова. Заря - ЛНЗ: Стартовые составы

Сегодня в рамках 14 тура УПЛ "Заря" на стадионе "Скиф" примет черкасский "ЛНЗ". Матч начнется в 14:00. Пока что "Заря" занимает 14 место, а "ЛНЗ" 11 место в турнирной таблице УПЛ.

Стали известны стартовые составы команд на этот матч:

"Заря": Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Кирюханцев, Дрышлюк, Нагнойный, Мичин, Алефиренко, Антюх.

Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Кирюханцев, Дрышлюк, Нагнойный, Мичин, Алефиренко, Антюх. "ЛНЗ": Пеньков, Бойко, Норенков, Стасюк, Ковалев, Рыбалка, Селин, Г. Пасич, С. Шестаков, Олейник, Хобленко.

Напомним, что сайт UA-Футбол проведет трансляцию матча.