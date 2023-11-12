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Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

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Где покажут в прямом эфире матч Шахтер – Днепр-1, УПЛ, 12 ноября 2023

Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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“Шахтер” с каждым матчем все больше расцветает под руководством Марино Пушича, но и “Днепр-1” с Юрием Максимовым выиграл семь из десяти матчей. Не зря “Шахтер” и “Днепр-1” соседи в турнирной таблице.

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Матч 14 тура УПЛ “Шахтер” – “Днепр-1” состоится в воскресенье, 12 ноября. Игру можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV и других.

Начало матча "Шахтер" – "Днепр-1" в 19:00.

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Трансляція матчу Шахтар - Дніпро-1
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Шахтер – Днепр-1 на UA-Футбол>>.

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