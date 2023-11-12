УПЛ. Кривбасс - Динамо 0:2. Более простой футбол от СаШо вдохнул новую жизнь

"Динамо" разбило "Кривбасс" в его же стиле. Александр Шовковский отказался от потуг Мирчи Луческу заставить текущий ростер "бело-синих" пытаться в комбинационный футбол. Старый новый наставник дал зеленый свет своим подопечным играть в простой, но эффективный вертикальный футбол. И это сработало на все 100%. Часто бывает, что самое правильное решение - самое простое...

Большое количество поединков в этом туре проходили под аккомпанемент дождя и сильного ветра. Матч в Кривом Роге в этом плане не стал исключением. Более активно игру начали подопечные Юрия Вернидуба. В первые минут хозяева действовали "первым номером" и несколько раз подошли к воротам динамовцев.

Но потом все перевернулось с ног на голову. Киевская команда в первой же своей контратаке сумела открыть счет во встрече. Пока "Кривбасс" атаковал, "Динамо" - забивало. Тымчик выполнил прострел, а Ванат точно пробил в ближний угол ворот Клищука - 1:0. А еще через 4 минуты Ванат посадил на прямую красную карточку капитана криворожского коллектива Бескоровайного. Форвард киевлян должен был выбегать на свидание с голкипером, и защитнику хозяев ничего не осталось кроме того как сбивать Владислава. Феерическое возвращение молодого нападающего столичной команды, который пропускал прошлый тур с "Шахтером" из-за симуляции.

После этого задача для криворожского клуба усложнилась максимально. А подопечные Александра Шовковского наоборот начали действовать смелее в атаке и контролировать игру в комфортном для себя темпе. "Бело-синие" почувствовали запах первой крови соперника и не думали останавливаться. Караваев на левом фланге продавил Рябова и прошил Клищука. Если до этого забитого мяча ситуация для команды Вернидуба выглядела очень сложно, то сейчас это выглядело уже как приговор. Наставник "Кривбасса" был очень разъярен игрой своих подопечных при обороне своих ворот.

Концовка первого тайма прошла достаточно ровно, однако что-то конкретно предложить обороне "Динамо" криворожский коллектив не сумел. Кроме единственного момента в компенсированное время - хозяева провели стремительную атаку левым флангом, Дибанго классно простреливал на пустые ворота, но Кузык не успел за мячом. Это была идеальная возможность, чтобы сократить отставание. Футболистам "Кривбасса" срочно был нужен перерыв, чтобы отойти от шока первых минут.

Начало второй половины встречи было полностью за динамовцами. Гости чувствовали себя свободно и могли спокойно доводить счет до разгромного. Ванат просто терроризировал оборонительную линию хозяев. Игрокам "Кривбасса" было очень трудно, а Юрий Вернидуб не сумел после перерыва что-то придумать. Криворожская команда не сдавалась, однако кроме нескольких посредственных моментов после стандартных положений ничего создать не удалось. За исключением эпизода в концовке, когда после углового автоголом мог отличиться Кабаев.

В итоге подопечные Александра Шовковского методично довели матч до логического завершения - 2:0. Столичная команда прерывает свою безвыигрышную серию, которая длилась аж с первого октября. Что касается криворожского коллектива, то "Кривбасс" отдает лидерство в таблице для "Полесья", отставая от "волков" на два пункта.

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

12.11.2023. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" - "Динамо" 0:2

Голы: Ванат 8, Караваев 27

"Кривбасс": Клищук - Дибанго, Бескоровайный (к), Стецков, Понедельник - Бизимана, Приходько (Рябов 18) - Жан По (Кожушко 46), Илич, Кузык - Задерака (Вакулка 74).

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

"Динамо": Бущан - Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик - Шепелев (Андриевский 80), Бражко (к) - Караваев (Малыш 90), Царенко (Буяльский 80), Бенито (Кабаев 46) - Ванат (Супряга 80).

Главный тренер: Александр Шовковский.

Удаление: Бескорованый 12

Арбитр: Козыряцкий Максим