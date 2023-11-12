Динамо забило Кривбассу уже на восьмой минуте

На данный момент проходит матч 14 тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо". Счет в этой встрече был открыт уже на восьмой минуте.

Автором взятия ворот стал Владислав Ванат. Форвард замкнул прострел Тимчика.

Для нападающего этот гол стал первым с 1 октября – тогда он забил в ворота “Александрии”. В общем Ванат записал в свой актив пятый гол в текущем чемпионате. Это на одно взятие ворот меньше, чем у лидеров бомбардирской гонки.

Более того, на 12 минуте "Кривбасс" остался в меньшинстве. Центрбек и по совместительству капитан Бескоровайный сбил того же Ваната, когда нападающий вырывался на свидание с голкипером.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.