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Динамо забило Кривбассу уже на восьмой минуте
Ванат отличился голом впервые за месяц
фото - ФК Динамо Київ
На данный момент проходит матч 14 тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо". Счет в этой встрече был открыт уже на восьмой минуте.
Автором взятия ворот стал Владислав Ванат. Форвард замкнул прострел Тимчика.
Для нападающего этот гол стал первым с 1 октября – тогда он забил в ворота “Александрии”. В общем Ванат записал в свой актив пятый гол в текущем чемпионате. Это на одно взятие ворот меньше, чем у лидеров бомбардирской гонки.
Более того, на 12 минуте "Кривбасс" остался в меньшинстве. Центрбек и по совместительству капитан Бескоровайный сбил того же Ваната, когда нападающий вырывался на свидание с голкипером.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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