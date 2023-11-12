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Динамо забило Кривбассу уже на восьмой минуте

Премьер-лига

Ванат отличился голом впервые за месяц

Динамо забило Кривбассу уже на восьмой минуте

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською
Новина українською

На данный момент проходит матч 14 тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо". Счет в этой встрече был открыт уже на восьмой минуте.

Автором взятия ворот стал Владислав Ванат. Форвард замкнул прострел Тимчика.

Для нападающего этот гол стал первым с 1 октября – тогда он забил в ворота “Александрии”. В общем Ванат записал в свой актив пятый гол в текущем чемпионате. Это на одно взятие ворот меньше, чем у лидеров бомбардирской гонки.

Более того, на 12 минуте "Кривбасс" остался в меньшинстве. Центрбек и по совместительству капитан Бескоровайный сбил того же Ваната, когда нападающий вырывался на свидание с голкипером.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Владислав Ванат
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