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Динамо удвоило преимущество в матче против Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено

Караваев удвоил преимущество киевлан

Динамо удвоило преимущество в матче против Кривбасса

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

На данный момент происходит матч 14 тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо".

Счет в игре был открыт на 8 минуте Владиславом Ванатом, а на 27-й минуте счет удвоил Александр Караваев. После заброса от центра поля в направлении штрафной площадки Рябов будто выиграл забег у Караваева и был первый на мяче, но не смог ни завладеть им, ни выбить. Караваев оббежал Рябова, вошел в штрафную и сильно пробил в ворота.

Для Караваева это второй гол в текущем сезоне УПЛ.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 15:08
Закон жанра. Як не пенальті-то червона картка на користь Динами.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 15:08
Закон жанра. Як не пенальті-то червона картка на користь Динами.
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Alex-696 (Немирів)
12.11.2023 в 16:54
А в минулих турах кому давали червоні картки? Пам'ять, як у су кабєєвої?
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