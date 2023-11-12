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Динамо удвоило преимущество в матче против Кривбасса
Караваев удвоил преимущество киевлан
Фото: ФК Динамо Київ
На данный момент происходит матч 14 тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо".
Счет в игре был открыт на 8 минуте Владиславом Ванатом, а на 27-й минуте счет удвоил Александр Караваев. После заброса от центра поля в направлении штрафной площадки Рябов будто выиграл забег у Караваева и был первый на мяче, но не смог ни завладеть им, ни выбить. Караваев оббежал Рябова, вошел в штрафную и сильно пробил в ворота.
Для Караваева это второй гол в текущем сезоне УПЛ.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.
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