Динамо удвоило преимущество в матче против Кривбасса

На данный момент происходит матч 14 тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо".

Счет в игре был открыт на 8 минуте Владиславом Ванатом, а на 27-й минуте счет удвоил Александр Караваев. После заброса от центра поля в направлении штрафной площадки Рябов будто выиграл забег у Караваева и был первый на мяче, но не смог ни завладеть им, ни выбить. Караваев оббежал Рябова, вошел в штрафную и сильно пробил в ворота.

Для Караваева это второй гол в текущем сезоне УПЛ.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол.