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Кривбасс остался без капитана на 12 минуте матча против Динамо: арбитр показал спорную красную карточку – ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

И это после пропущенного гола…

Кривбасс остался без капитана на 12 минуте матча против Динамо: арбитр показал спорную красную карточку – ФОТО

Фото: ФК Кривбас

Новина українською
Новина українською

“Кривбасс” и “Динамо” проводят очную встречу в рамках 14 тура УПЛ. После пропущенного гола на восьмой минуте "Кривбасс" сразу же остался в меньшинстве.

На 12 минуте арбитр удалил капитана криворожцев Даниила Бескоровайного за фол последней надежды. Владислав Ванат убегал к чужим воротам, однако упал в единоборстве с защитником.

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Видеопросмотры не показали четкого фола Бескоровайного. Главный арбитр не побежал смотреть VAR, а послушал подсказку в наушнике.

Кривбасс остался без капитана на 12 минуте матча против Динамо: арбитр показал спорную красную карточку – ФОТО - изображение 1Кривбасс остался без капитана на 12 минуте матча против Динамо: арбитр показал спорную красную карточку – ФОТО - изображение 2

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
12.11.2023 в 16:44
Вернидубу даже не пришлось по привычке сливать матч Динамо. Но зато ему предоставился шанс поплакаться на судейство... Традиция не нарушена !!!
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Комментарии 11
oleg.m.3972 (Харьков)
12.11.2023 в 16:44
Вернидубу даже не пришлось по привычке сливать матч Динамо. Но зато ему предоставился шанс поплакаться на судейство... Традиция не нарушена !!!
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1
0
Alex-696 (Немирів)
12.11.2023 в 15:39
Як червона картка гравцеві Динамо - то все правильно, суддя молодець, а як тільки червона суперникам Динамо - то одразу починається виття.
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2
2
efim423 (odessa)
12.11.2023 в 15:39
кривбасу осталось только возбухать про справедливость
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0
0
Alex-696 (Немирів)
12.11.2023 в 15:39
Як червона картка гравцеві Динамо - то все правильно, суддя молодець, а як тільки червона суперникам Динамо - то одразу починається виття.
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2
2
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 15:10
Закон жанра. Як не пенальті-то червона картка на користь Динами.
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3
4
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 15:19
А може Вернидуб спомнив роки у Зорі та по привичці зливає?
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3
2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.11.2023 в 14:49
Дивно тут є лише одне: як це суддя наважився показати заслужену червону картку супернику Динамо?
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6
4
tolina-ystas (Краматорск)
12.11.2023 в 14:43
Красная карточка обычная для нашего судейства.Судьи решают результаты а не команды.Когда играет Динамо ждёшь,что будет раньше удаление или 11-метровый.
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5
5
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
12.11.2023 в 15:32
Нагадати скільки разів вже видаляли гравців Динамо?
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3
1
tolina-ystas (Краматорск)
12.11.2023 в 15:44
Так ты ж тогда и вторую сторону нагадай.
 
2
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.11.2023 в 15:40
Щось при будулаї не помітив , що допомагали . А при Сашо враз почали допомагати .
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