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Кривбасс остался без капитана на 12 минуте матча против Динамо: арбитр показал спорную красную карточку – ФОТО
И это после пропущенного гола…
Фото: ФК Кривбас
“Кривбасс” и “Динамо” проводят очную встречу в рамках 14 тура УПЛ. После пропущенного гола на восьмой минуте "Кривбасс" сразу же остался в меньшинстве.
На 12 минуте арбитр удалил капитана криворожцев Даниила Бескоровайного за фол последней надежды. Владислав Ванат убегал к чужим воротам, однако упал в единоборстве с защитником.
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Видеопросмотры не показали четкого фола Бескоровайного. Главный арбитр не побежал смотреть VAR, а послушал подсказку в наушнике.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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