Кривбасс остался без капитана на 12 минуте матча против Динамо: арбитр показал спорную красную карточку – ФОТО

“Кривбасс” и “Динамо” проводят очную встречу в рамках 14 тура УПЛ. После пропущенного гола на восьмой минуте "Кривбасс" сразу же остался в меньшинстве.

На 12 минуте арбитр удалил капитана криворожцев Даниила Бескоровайного за фол последней надежды. Владислав Ванат убегал к чужим воротам, однако упал в единоборстве с защитником.

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Видеопросмотры не показали четкого фола Бескоровайного. Главный арбитр не побежал смотреть VAR, а послушал подсказку в наушнике.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.