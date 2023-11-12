УПЛ. Заря - ЛНЗ 1:2. Проваленная перездача

Не работают такие методы... Не ра-бо-та-ют. Ушел Ненад Лалатович – проблемы не исчезли. Теперь ушел Валерий Кривенцов – а воз и ныне там. "Заря" после ужасной игры в защите в матче с "Маккаби" провалила и пересдачу, столкнувшись с аналогичными проблемами в поединке с куда менее грозным соперником.

В первом тайме ЛНЗ вчистую переиграл "Зарю". Хотя первый момент создали именно номинальные хозяева стадиона "Скиф". Это Мичин хорошо поймал мяч на ногу, но не пробил Пенькова. И тут же луганчане "поймали" ответку, пропустив рывок Шестакова по флангу. А там уже Пасич в верховой борьбе продавил защитников "Зари", как их продавливают футболисты "Маккаби" на неделе.

Это было только начало бед для команды, которая осталась без постоянного главного тренера. Тот же Пасич впоследствии попал в каркас, а Олейник пробил чуть выше. В другом эпизоде Хобленко даже забил, в очередной раз сделав посмешище из защитников "Зари". Но луганчан спасло решение арбитров зафиксировать сомнительный офсайд.

Хозяева на все это отвечали очень скромными выпадами. Остро было только тогда, когда команда Коваля взрывалась эмоции. Как в моменте с Антюхом. Однако в таких ситуациях помехой становилось низкое исполнительское мастерство. Трудно было найти оптимизм в действиях "Зари". И вряд ли перерыв мог кардинально изменить картину.

Ну, собственно, что-то бы изменилось, если бы Нагнойный забил ударом из пределов штрафной площади. Но выше. ЛНЗ по-прежнему переигрывал соперника в контексте скорости и изобретательности, но время от времени и команда Дулуба давала слабину. Проблема "Зари" в том, что она этим не пользовалась.

Так время и бежало, пока мяч на 88-ой минуте не отскочил на ногу Алефиренко в ходе атаки, в которой не было изобретательности – только борьба. Собственно, в такой водичке тоже можно выловить рыбу – Даниил хорошо положил корпус и пробил вторым темпом. Но защита, защита... Не прошло и минуты, как Тищенко с фланга уже на противоположной стороне поля сделал простую подачу, Джордан и Батагов потеряли Пасича, который и сделал дубль.

Могла ли "Заря" отыграться и после этого? Нет. Наоборот, чудом не пропустила в третий раз, потому что провалы в обороне были уже просто вопиющими. Обороны, точнее, уже не существовало, поэтому Прядун может винить самого себя, что пробил слишком слабо при выходе один на один с вратарем, а Пасич – сожалеть об упущенной возможности оформить хет-трик (перекладина). Ну, когда бы еще такое было?!

У "Зари" очень много проблем. Конца-края им не видно. ЛНЗ – хвала за то, что смогли этим воспользоваться.

УПЛ. 14-й тур. 12.11.2023

Львов. Стадион "Скиф"

Арбитр в поле - София Причина

"Заря" - ЛНЗ 1:2

Голы: Алефиренко 88 - Пасич 7, Пасич 89

"Заря": Турбаевский - Данченко (Горбач 46), Джордан, Батагов, Снурницын - Дрышлюк (Жан Клод 67) - Антюх, Нагнойный (Мишнев 56), Мичин (Волошин 56, Чурко 78), Алефиренко - Герреро

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Селин (Насонов 56), Рыбалка (Банада 81), Ковалев, Норенков - Олейник (Прядун 86), Бойко - С. Шестаков (Тищенко 81), Хобленко (Савин 81), Г. Пасич

Предупреждения: Снурницын 63, Дрышлюк 64, Жад Клод 76, Горбач 90+3 - Насонов 74, Пеньков 90