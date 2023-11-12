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Вице-президент Кривбасса: Первый тайм против Динамо имени одного человека, и это не игрок
С намеком на арбитра
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин скрыто раскритиковал арбитра за его решение в матче против "Динамо":
“Друзья, закончился первый тайм матча с “Динамо”. По сценарию у меня написано "Эмоции"... Ну, какие здесь эмоции? Хотелось бы сказать, что первый тайм имени одного человека, и это не игрок на поле
Можете писать о своих эмоциях и впечатлениях в комментарии, передавать привет людям, благодаря которым Максим Козыряцкий снова приехал в Кривой Рог”, - сказал Гагарин.
Отметим, что с 12 минуты криворожцы играли в меньшинстве. Арбитр удалил капитана "Кривбасса" Бескоровайного за фол последней надежды.
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