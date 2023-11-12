Вице-президент Кривбасса: Первый тайм против Динамо имени одного человека, и это не игрок

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин скрыто раскритиковал арбитра за его решение в матче против "Динамо":

“Друзья, закончился первый тайм матча с “Динамо”. По сценарию у меня написано "Эмоции"... Ну, какие здесь эмоции? Хотелось бы сказать, что первый тайм имени одного человека, и это не игрок на поле

Можете писать о своих эмоциях и впечатлениях в комментарии, передавать привет людям, благодаря которым Максим Козыряцкий снова приехал в Кривой Рог”, - сказал Гагарин.