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Вице-президент Кривбасса: Первый тайм против Динамо имени одного человека, и это не игрок

Премьер-лига

С намеком на арбитра

Вице-президент Кривбасса: Первый тайм против Динамо имени одного человека, и это не игрок

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською
Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин скрыто раскритиковал арбитра за его решение в матче против "Динамо":

“Друзья, закончился первый тайм матча с “Динамо”. По сценарию у меня написано "Эмоции"... Ну, какие здесь эмоции? Хотелось бы сказать, что первый тайм имени одного человека, и это не игрок на поле

Можете писать о своих эмоциях и впечатлениях в комментарии, передавать привет людям, благодаря которым Максим Козыряцкий снова приехал в Кривой Рог”, - сказал Гагарин.

Отметим, что с 12 минуты криворожцы играли в меньшинстве. Арбитр удалил капитана "Кривбасса" Бескоровайного за фол последней надежды.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Артем Гагарин
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Источник:
YouTube-канал Кривбасу
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
12.11.2023 в 16:12
Абсолютно левое удаление. Ванат - известный ныряльщик. Уже получал за это горчичники. В момент , когда он начал нырять - защитник его даже дыханием не касался. И что - когда такая атмосфера западло было пойти в ВАР глянуть ?! Если простая игра Сашо - это работа с судьями - то так позорно начинать. П.С Я болела Шахтёра. И мне , вроде бы, выгоднро, чтоб КБ терял очки. Но на поле - по-честному.
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Комментарии 2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
12.11.2023 в 16:12
Абсолютно левое удаление. Ванат - известный ныряльщик. Уже получал за это горчичники. В момент , когда он начал нырять - защитник его даже дыханием не касался. И что - когда такая атмосфера западло было пойти в ВАР глянуть ?! Если простая игра Сашо - это работа с судьями - то так позорно начинать. П.С Я болела Шахтёра. И мне , вроде бы, выгоднро, чтоб КБ терял очки. Но на поле - по-честному.
Ответить
1
2
Alex-696 (Немирів)
12.11.2023 в 16:51
Як в позаминулому турі Ванату дали другу жовту ніби-то за симуляцію, хоча на всіх повторах чітко було видно контакт захисника з ногою Ваната, то всі захоплено аплодували судді. А як сьогодні дали червону супернику Динамо, то одразу виття. Епізод неоднозначний. З тих повторів, які дав єпул зі стовідсотковою впевненністю сказати нічого не можна. Можливо, на ВАРі були інші кадри, якщо вони так вирішили.
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