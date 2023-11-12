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Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 14-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 14-го тура УПЛ

ФК Шахтар

UA-Футбол
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UA-Футбол организует комментарий поединка 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и СК "Днепр-1".

Вторая команда УПЛ принимает четвертую. Среди недели "горнякам" удалось одолеть каталонскую "Барселону", подопечные Пушича отдали много сил, но график жесткий, уже необходимо играть матч чемпионата. Прибегнет ли Марино к ротации? Будут ли подопечные Максимова смотреться более свежо? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 12 ноября – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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