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Вернидуб: Ванат красиво нарисовал момент с красной карточкой, честь ему и хвала

Премьер-лига
Обновлено

Комментарий тренера Кривбасса после игры с Динамо

Вернидуб: Ванат красиво нарисовал момент с красной карточкой, честь ему и хвала

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб доволен игрой своей команды, несмотря на поражение от "Динамо" (0:2).

Хотели как всегда победить, но футбол это также спорт, и здесь кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Так случилось, что сегодня Кривбасс в третий раз проиграл в чемпионате. Но после матча я сказал ребятам, чтобы они не опускали головы, а наоборот. Игра с грандом украинского футбола "Динамо" Киев не была простая. Плохо, что пропустили этот первый мяч.
Мы хотели с первых минут идти в атаку, строить атаки, играть в атакующий футбол, создавать момент у ворот "Динамо". Это у нас неплохо получалось. Но красная карточка на старте игры изменила нам все планы.

Однако, даже после того как мы остались в меньшинстве, мы не били куда попало этот мяч, пытались играть в футбол, мы хотели отыграться, у нас были неплохие моменты. Главное, что ребята не боялись играть в футбол. Мы проиграли сегодня игру, но не проиграли чемпионат. Все только начинается, много матчей впереди. Если наши игроки будут и дальше играть с такой дисциплиной и отдачей, думаю, что у нас будет все хорошо. Поздравляю "Динамо" с победой, придет время - и будут нас поздравлять.

Красная карточка? Говорят, что Вернидуб не умеет проигрывать. Я умею проигрывать! Но, на мой взгляд, когда есть на игре VAR, не видеть, что там Бескоровайный не нарушал правила... Ванат падал, он красиво рисовал этот момент. Честь и хвала, что ему так повезло. Но я не понимаю зачем тогда VAR. Считаю, что там не было ни красной, ни желтой карточки, и не было штрафного. Нам пришлось перестроиться. Минус один игрок в таком матче - это много. Но ничего, играли и неплохо играли. Пусть эта ошибка останется на совести арбитров, которые судили матч", - сказал Вернидуб после матча.


После этой игри "Кривбасс" остался на втором месте с 27-а очками. "Динамо" также не изменило позиций - 8 пункт. Однако, киевляне имеют аж 3 игры в запасе.

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Источник:
Кривбас
Комментарии
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Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 16:55
А их этому настоятельно учат.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 16:55
А их этому настоятельно учат.
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С.Карпович. (Ланівці)
12.11.2023 в 16:43
Ванату треба заборонити грати футбол.
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