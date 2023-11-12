Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: Ванат красиво нарисовал момент с красной карточкой, честь ему и хвала
Комментарий тренера Кривбасса после игры с Динамо
Фото: fckryvbas.com
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб доволен игрой своей команды, несмотря на поражение от "Динамо" (0:2).
Хотели как всегда победить, но футбол это также спорт, и здесь кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Так случилось, что сегодня Кривбасс в третий раз проиграл в чемпионате. Но после матча я сказал ребятам, чтобы они не опускали головы, а наоборот. Игра с грандом украинского футбола "Динамо" Киев не была простая. Плохо, что пропустили этот первый мяч.
Мы хотели с первых минут идти в атаку, строить атаки, играть в атакующий футбол, создавать момент у ворот "Динамо". Это у нас неплохо получалось. Но красная карточка на старте игры изменила нам все планы.
Однако, даже после того как мы остались в меньшинстве, мы не били куда попало этот мяч, пытались играть в футбол, мы хотели отыграться, у нас были неплохие моменты. Главное, что ребята не боялись играть в футбол. Мы проиграли сегодня игру, но не проиграли чемпионат. Все только начинается, много матчей впереди. Если наши игроки будут и дальше играть с такой дисциплиной и отдачей, думаю, что у нас будет все хорошо. Поздравляю "Динамо" с победой, придет время - и будут нас поздравлять.
Красная карточка? Говорят, что Вернидуб не умеет проигрывать. Я умею проигрывать! Но, на мой взгляд, когда есть на игре VAR, не видеть, что там Бескоровайный не нарушал правила... Ванат падал, он красиво рисовал этот момент. Честь и хвала, что ему так повезло. Но я не понимаю зачем тогда VAR. Считаю, что там не было ни красной, ни желтой карточки, и не было штрафного. Нам пришлось перестроиться. Минус один игрок в таком матче - это много. Но ничего, играли и неплохо играли. Пусть эта ошибка останется на совести арбитров, которые судили матч", - сказал Вернидуб после матча.
После этой игри "Кривбасс" остался на втором месте с 27-а очками. "Динамо" также не изменило позиций - 8 пункт. Однако, киевляне имеют аж 3 игры в запасе.
Популярное сейчас
- Эпицентр уже второй, Полтава в топ-5. Результаты и таблица Первой лиги
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Связка Цыганкова и Довбика. Голы Зинченко и Миколенко в АПЛ. Реал с Луниным разгромно победил. Главные новости за 11 ноября
- Кривбасс и Полесье задают темп, Минай и Верес - безнадежны. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
Комментарии 2