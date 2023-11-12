Вернидуб: Ванат красиво нарисовал момент с красной карточкой, честь ему и хвала

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб доволен игрой своей команды, несмотря на поражение от "Динамо" (0:2).

Хотели как всегда победить, но футбол это также спорт, и здесь кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Так случилось, что сегодня Кривбасс в третий раз проиграл в чемпионате. Но после матча я сказал ребятам, чтобы они не опускали головы, а наоборот. Игра с грандом украинского футбола "Динамо" Киев не была простая. Плохо, что пропустили этот первый мяч.

Мы хотели с первых минут идти в атаку, строить атаки, играть в атакующий футбол, создавать момент у ворот "Динамо". Это у нас неплохо получалось. Но красная карточка на старте игры изменила нам все планы.

Однако, даже после того как мы остались в меньшинстве, мы не били куда попало этот мяч, пытались играть в футбол, мы хотели отыграться, у нас были неплохие моменты. Главное, что ребята не боялись играть в футбол. Мы проиграли сегодня игру, но не проиграли чемпионат. Все только начинается, много матчей впереди. Если наши игроки будут и дальше играть с такой дисциплиной и отдачей, думаю, что у нас будет все хорошо. Поздравляю "Динамо" с победой, придет время - и будут нас поздравлять.

Красная карточка? Говорят, что Вернидуб не умеет проигрывать. Я умею проигрывать! Но, на мой взгляд, когда есть на игре VAR, не видеть, что там Бескоровайный не нарушал правила... Ванат падал, он красиво рисовал этот момент. Честь и хвала, что ему так повезло. Но я не понимаю зачем тогда VAR. Считаю, что там не было ни красной, ни желтой карточки, и не было штрафного. Нам пришлось перестроиться. Минус один игрок в таком матче - это много. Но ничего, играли и неплохо играли. Пусть эта ошибка останется на совести арбитров, которые судили матч", - сказал Вернидуб после матча.