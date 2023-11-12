Полный провал луганчан. Заря - ЛНЗ 1:2. Голы и обзор матча

На стадионе "Скиф" во Львове Заря принимала "ЛНЗ". Уже на 6-ой минуте счет открыл Геннадий Пасич, замкнув головой подачу с фланга. Для него этот гол стал первым в сезоне.

Черкасчане лидировали до 88-й минуты, пока "Заря" неожиданно не сравняла счет усилиями Алефиренко. Но, хозяева настолько плохо сыграли в обороне уже в следующем моменте, что позволило Пасичу вывести свою команду снова вперед. Причем через минуту после гола "Зари".

После этого "ЛНЗ" имели еще несколько "убийственных" моментов, однако забить не смогли. В итоге - 1:2.

УПЛ. 14-й тур. 12.11.2023

Львов. Стадион "Скиф"

Арбитр в поле - София Причина

"Заря" - ЛНЗ 1:2

Голы: Алефиренко 88 - Пасич 7, Пасич 89

Победа позволила "ЛНЗ" подняться на 10 место УПЛ. "Заря" - четырнадцатая, в зоне переходных матчей.