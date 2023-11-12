УПЛ. Черноморец - Рух 2:3. Выстраданная, но справедливая победа

Абсолютно прекрасный матч для нейтрального болельщика и максимально нервный для коучей обеих команд. В поединке было все: крестовина, пенальти, удаление, камбэки, драматические промахи и как вишня на торте - шедевральный победный гол. "Моряки" и "львы" в своем уже в своем традиционном стиле снова выдали в своей очной встрече яркую результативную игру.

Львовяне буквально сметали с поля своего соперника в первые минуты. Человек со стороны не смог бы понять кто же на самом деле имеет статус хозяина в этой паре. Молодая команда Виталия Пономарева действовала нагло и оказывала мощное давление. И это сразу принесло свои плоды. Не прошло и 10 минут как гости открыли счет. Квасница прорвался по правому флангу и прострелил на Пастуха. "Моряки" полностью провалились в центре защиты и поплатились за это - 0:1.

После взятия ворот "Рух" и не думал останавливаться, а продолжал зажимать подопечных Романа Григорчука на своей половине, вынуждая хозяев выходить из обороны через длинную передачу. Лучшая команда этого сезона УПЛ по показателю интенсивности единоборств полностью оправдывала свой статус. И кажется, ничего не предвещало беды для "львов". На экваторе первого тайма "Рух" снова забил, но на этот раз в свои ворота На ровном месте после верховой подачи Дидык хотел сбросить головой на голкипера, но "парашютом" перебросил Герету. После этого одесситы заиграли заметно живее.

Команда Пономарева имела тотальное преимущество по ходу первого тайма и мало что позволила создать "морякам" у своих ворот, однако ушла на перерыв при ничейном счете. Со стороны хозяев можно разве что было вспомнить удар точно во вратаря от Бадибанги.

По игре и динамике вопросов к "Руху" не было совсем. "Львы" бежали, боролись, хотели, создавали, но снова возникала извечная проблема львовской команды - конвертация моментов в забитые мячи. Одним словом - реализация. Ярким примером данной тенденции львовского клуба является момент Таллеса. Бразилец получил мяч в полукруге штрафной площадки, пробил по воротам, но попал в крестовину.

А дальше сработало вечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Так и произошло. И снова гол получился курьезным. Казалось, что атака одесситов захлебнулась, Сыч выносил мяч из своей штрафной, но попал прямо в ногу Бадибанги. Аномалия и только - 1:2. А через четыре минуты Ермаков мог вообще хоронить "Рух", но не попал по мячу с одиннадцатиметровой позиции от ворот. Забей "Черноморец" третий, и вряд ли молодой коллектив гостей смог бы психологически вернуться в игру.

Впрочем, львовяне не сломались, продолжали давить и смогли заработать пенальти. Сапуга из пределов штрафной зоны приложился по мячу и попал в руку Гучека. Эпизод невероятно сложный для арбитра. Так как на одном повторе, кажется, что мяч сначала попал в голову, а затем в руку. С другого ракурса - наоборот. Однако контакт мяча с рукой защитника "моряков" был в любом случае, но в какой последовательности? Андрей Коваленко обращался за помощью к системе VAR, и все же не изменил свое решение. В дополнение к 11-метровому судья должен был показать Гучеку прямую красную карточку. Потому что если признавать прямой контакт руки, то нужно и удалять игрока, так как Лука закрывал собой пустые ворота. Еще раз - эпизод невероятно сложный!

И казалось, все шло к логическому завершению. Но что сделал Плюман! Француз получил мяч на левом фланге, прицелился и закрутил игровой снаряд в дальний угол ворот одесской команды. Вау! 2:3! В последние минуты гости могли вообще добивать своего соперника, но опять, опять реализация... Без сомнения, это самая главная проблема "Руха". Но, на секунду, средний возраст стартового состава "львов" в этой игре составил всего 21 год и 7 месяцев.

Подопечные Романа Григорчука старались, но три очка команды Виталия Пономарева полностью закономерны. Львовский коллектив наиграл на победу, имея тотальное статистическое преимущество.

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

12.11.2023. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" - "Рух" 2:3

Голы: Дидык 28 (автогол), Бадибанга 58 - Пастух 9, Таллес 72, Плюман 87

"Рух": Герета - Роман, Дидык, Слюбик, Сыч - Пидгурский (Карабин 78) - Таллес (Рунич 89), Сапуга - Соломон, Пастух (Плюман 66), Квасница (Притула 88).

Главный тренер: Роман Григорчук

"Черноморец": Варкута - Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков - Васильев - Шпорн, Кузык - Штогрин, Авагимян (Хадида 50), Бадибанга.

Главный тренер: Виталий Пономарев

Предупреждения: Квасница 22, Салюк 89, Хадида 90+2, Шпорн 90+2, Рунич 90+4

Удаление: Гучек 71

Арбитр: Коваленко Андрей