Юрий Коваль: Есть тактические проблемы. Но, по моему мнению, все же больше психологических

Тренер луганской "Зари" Юрий Коваль поделился эмоциями после матча против "ЛНЗ", который закончился со счетом 1:2 в пользу черкасского клуба:

Были сложности. Герреро уехал в сборную, Яцык получил травму. Надо было, по возможности, выяснить готовность игроков за одну тренировку. С кем-то мы угадали, кто-то был уставший. Когда пропустили быстрый гол, игра изменилась. Нам нужно было идти в атаку. Нет реализации.

Во втором тайме упростили игру. Путем давления сумели сравнять счет, но остатки негативных результатов, которые есть, не позволили добиться положительного результата. Пока команде не хватает психологии победителя. Могли сегодня проиграть, могли выиграть или сыграть вничью. Конечно, даже ничья нас не устраивала бы.

К игрокам претензий нет за самоотдачу. Есть тактические проблемы. Но, по моему мнению, все же больше психологических. Смена тренерского состава, а еще и два раза, она всегда не добавляет стабильность. Возможно, какой-то всплеск эмоций только.

Квалификация у наших футболистов есть, настрой также, поэтому, считаю что такие результаты - временное явление и мы выйдем из этой ситуации достойно.