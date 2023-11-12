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Первая победа за 40 дней. Кривбасс - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
Кривбасс - Динамо ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Александр Шовковский в первом матче после отставки Мирчи Луческу одержал победу во главе "Динамо" и прервал серию без побед, которая длилась 4 матча подряд. Ванат и Караваев помогли новому наставнику получить очки.
Из-за удаления Бескоровайного на 12-й минуте хозяева большую часть поединка играли в меньшинстве.
"Динамо" сейчас занимает 8-ю строчку в чемпионате, а "Кривбасс", из-за поражения, не смог удержаться на первой позиции.
14-й тур УПЛ сезона 2023/24
12.11.2023. Кривой Рог, "Горняк"
Голы: Ванат 8, Караваев 27
Удаления: Бескоровайный 12
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