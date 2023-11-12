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Первая победа за 40 дней. Кривбасс - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс - Динамо ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Первая победа за 40 дней. Кривбасс - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

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Александр Шовковский в первом матче после отставки Мирчи Луческу одержал победу во главе "Динамо" и прервал серию без побед, которая длилась 4 матча подряд. Ванат и Караваев помогли новому наставнику получить очки.

Из-за удаления Бескоровайного на 12-й минуте хозяева большую часть поединка играли в меньшинстве.

"Динамо" сейчас занимает 8-ю строчку в чемпионате, а "Кривбасс", из-за поражения, не смог удержаться на первой позиции.


14-й тур УПЛ сезона 2023/24
12.11.2023. Кривой Рог, "Горняк"
"Кривбасс" - "Динамо" 0:2
Голы: Ванат 8, Караваев 27
Удаления: Бескоровайный 12

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
12.11.2023 в 19:16
И где тут красная?
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
12.11.2023 в 19:16
И где тут красная?
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0
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Pianist (Київ)
12.11.2023 в 18:23
Бла-бла-бла… :))
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