Первая победа за 40 дней. Кривбасс - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

Александр Шовковский в первом матче после отставки Мирчи Луческу одержал победу во главе "Динамо" и прервал серию без побед, которая длилась 4 матча подряд. Ванат и Караваев помогли новому наставнику получить очки.

Из-за удаления Бескоровайного на 12-й минуте хозяева большую часть поединка играли в меньшинстве.

"Динамо" сейчас занимает 8-ю строчку в чемпионате, а "Кривбасс", из-за поражения, не смог удержаться на первой позиции.