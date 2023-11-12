Сикан выводит вперед Шахтер на 5-й минуте в матче с Днепром-1

Даниил Сикан выводит вперед донецкий "Шахтер" уже на 5-й минуте матча с "Днепром-1". Форвард забивает свой третий гол в УПЛ. Всего в этом сезоне нападающий принял участие в 17-и матчах, где отметился 6-ю голами и 3-мя ассистами.

Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

"Горняки" тем временем обходят подопечных Масимова в турнирной таблице.