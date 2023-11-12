Премьер-лига
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Сикан выводит вперед Шахтер на 5-й минуте в матче с Днепром-1
Снова забивает
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Даниил Сикан выводит вперед донецкий "Шахтер" уже на 5-й минуте матча с "Днепром-1". Форвард забивает свой третий гол в УПЛ. Всего в этом сезоне нападающий принял участие в 17-и матчах, где отметился 6-ю голами и 3-мя ассистами.
Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
"Горняки" тем временем обходят подопечных Масимова в турнирной таблице.
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