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Все же дожали. Черноморец - Рух 2:3. Видеообзор матча
Голы, автогол, красная и много эмоций
Фото: Чорноморець
Несмотря на старания команды Романа Григорчука, "Черноморцу" не удалось взять очки в игре с "Рухом" (2:3). Львовяне закономерно побеждают благодаря своим удачным действиям, красной карточке соперника и пенальти.
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14-й тур УПЛ сезона 2023/24
12.11.2023. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" - "Рух" 2:3
Голы: Дидык 28 (автогол), Бадибанга 58 - Пастух 9, Таллес 72, Плюман 87
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efim423 (odessa)
12.11.2023 в 20:49
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