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Все же дожали. Черноморец - Рух 2:3. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Голы, автогол, красная и много эмоций

Все же дожали. Черноморец - Рух 2:3. Видеообзор матча

Фото: Чорноморець

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Несмотря на старания команды Романа Григорчука, "Черноморцу" не удалось взять очки в игре с "Рухом" (2:3). Львовяне закономерно побеждают благодаря своим удачным действиям, красной карточке соперника и пенальти.

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

12.11.2023. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" - "Рух" 2:3

Голы: Дидык 28 (автогол), Бадибанга 58 - Пастух 9, Таллес 72, Плюман 87

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Черноморец (Одесса) Рух
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Источник:
Чорноморець
Комментарии
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efim423 (odessa)
12.11.2023 в 20:49
СУДЬЯ НА УРОВНЕ как всегда г.ов.но
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Комментарии 2
efim423 (odessa)
12.11.2023 в 20:49
СУДЬЯ НА УРОВНЕ как всегда г.ов.но
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alex.belogubko (одесса)
12.11.2023 в 20:43
3 гол Варакуты--такие мячи надо брать --при счёте 2-2 ГРИ опять не сделал замены --урок с М1925 не пошёл в пользу при счёте 1-1--вина ГРИ
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