Пономарев: Мы всегда играем с позиции давления. И не отходим от своих принципов

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев считает, что его команда заслуженно победила "Черноморец" в Одессе (2:3). В этом матче было все – много голов, автогол, желтые и красные карточки, пенальти, а также много борьбы за 3 очка.

Мы всегда играем агрессивно. Мы не уходим от своих принципов. У нас молодая команда. Мы хотим, чтобы она прогрессировала, чтобы она в каждом матче играла с позиции давления.

Мы практически во всех последних матчах имели территориальное и игровое преимущество. Однако результаты не всегда положительны. Сказывается молодость футболистов. Они должны пройти через эти ошибки. Я им сказал, что нужно играть в футбол, который мы тренируем, чтобы развиваться. В перерыве я просил оставаться психологически устойчивыми, несмотря на любые обстоятельства на футбольном поле.

Не могу сказать, что игра сильно изменилась в начале второго тайма. Черноморец забил не совсем логичный гол. Наш защитник выбивал, потому не могу сказать, что это логический игровой гол. Мы же дальше гнули свою линию. Сейчас очень важно качество игры. Будет качественная игра, придут результаты.