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Роман Григорчук не пришел на пресс-конференцию после поражения от Руха. Клуб недоволен судейством
Знак протеста от клуба?
Фото: ФК Чорноморець
После завершения матча "Черноморец" - "Рух" (Львов) представители СМИ собрались в конференц-зале одесского стадиона на традиционную пресс-конференцию. В момент ожидания тренеров в зал вошел генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра, который в обращении к журналистам выдал эмоциональный спич относительно качества судейства. Сказав о наболевшем, он покинул конференц-зал, куда вскоре пришел главный тренер "Руха" Виталий Пономарев.
А вот его одесского коллегу Романа Григорчука журналисты в этот раз не увидели. Пресс-атташе "Черноморца" Сергей Мартынов сообщил собравшимся, что на этом пресс-конференция завершена. Неприход главного тренера "моряков" он объяснил просто: в связи с решением руководства клуба.
Следует полагать, что таким образом ФК "Черноморец" выражает протест по судейству в матче с "Рухом" и в чемпионате в целом.
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