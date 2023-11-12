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Роман Григорчук не пришел на пресс-конференцию после поражения от Руха. Клуб недоволен судейством

Премьер-лига
Обновлено

Знак протеста от клуба?

Роман Григорчук не пришел на пресс-конференцию после поражения от Руха. Клуб недоволен судейством

Фото: ФК Чорноморець

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

После завершения матча "Черноморец" - "Рух" (Львов) представители СМИ собрались в конференц-зале одесского стадиона на традиционную пресс-конференцию. В момент ожидания тренеров в зал вошел генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра, который в обращении к журналистам выдал эмоциональный спич относительно качества судейства. Сказав о наболевшем, он покинул конференц-зал, куда вскоре пришел главный тренер "Руха" Виталий Пономарев.

А вот его одесского коллегу Романа Григорчука журналисты в этот раз не увидели. Пресс-атташе "Черноморца" Сергей Мартынов сообщил собравшимся, что на этом пресс-конференция завершена. Неприход главного тренера "моряков" он объяснил просто: в связи с решением руководства клуба.

Следует полагать, что таким образом ФК "Черноморец" выражает протест по судейству в матче с "Рухом" и в чемпионате в целом.

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Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.11.2023 в 21:05
пи счёте 2-2 нужно ГРИ было делать замены --урок с М1925 не пошёл на пользу а 3 гол это ошибка Варакуты
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
12.11.2023 в 21:05
пи счёте 2-2 нужно ГРИ было делать замены --урок с М1925 не пошёл на пользу а 3 гол это ошибка Варакуты
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Kaiso Vegas
12.11.2023 в 21:11
Та таке як 3й гол навіть топовий Кан наврядчи узяв би. Як на мене, провини Варакути немає, скоріше не хватило свіжості - гравці сильно прижались до воріт, з замінами - біда
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alex.belogubko (одесса)
12.11.2023 в 21:13
он вышел с ворот а стоял бы на линии отбил
 
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