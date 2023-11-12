Роман Григорчук не пришел на пресс-конференцию после поражения от Руха. Клуб недоволен судейством

После завершения матча "Черноморец" - "Рух" (Львов) представители СМИ собрались в конференц-зале одесского стадиона на традиционную пресс-конференцию. В момент ожидания тренеров в зал вошел генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра, который в обращении к журналистам выдал эмоциональный спич относительно качества судейства. Сказав о наболевшем, он покинул конференц-зал, куда вскоре пришел главный тренер "Руха" Виталий Пономарев.

А вот его одесского коллегу Романа Григорчука журналисты в этот раз не увидели. Пресс-атташе "Черноморца" Сергей Мартынов сообщил собравшимся, что на этом пресс-конференция завершена. Неприход главного тренера "моряков" он объяснил просто: в связи с решением руководства клуба.

Следует полагать, что таким образом ФК "Черноморец" выражает протест по судейству в матче с "Рухом" и в чемпионате в целом.