Виталий Пономарев: У Руха должен быть хороший стиль игры

После завершения поединка 14-го тура УПЛ "Черноморец" - "Рух" (Львов) главный тренер гостей Виталий Пономарев на послематчевой пресс-конференции поделился мыслями о матче и ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол.

– Конечно, мы довольны победой, ведь готовились к серьезному матчу, – начал он свой комментарий. – "Черноморец" – очень хорошо подготовленная команда, играющая в современный футбол. Спасибо нашим ребятам за характер. У нас молодая команда. К сожалению, мы совершаем сегодня очень много ошибок, но должны пройти через них, чтобы футболисты росли в своем мастерстве. Поэтому благодарен подопечным, что они при счете 1:2 сумели переломить ход матча и победить.

- Ваша команда проявила сегодня большую ловкость и жажду победы. Хотелось бы знать: что является стимулом для ваших подопечных?

- В первую очередь стимулом является желание каждого из наших футболистов закрепиться в Премьер-лиге. Это ведь молодые ребята, в сегодняшнем матче средний возраст коллектива составлял 21 год. Еще в прошлом сезоне человек семь из основного состава играли в команде U-19, победившей в чемпионате Украины. Так что повторюсь: у них есть стимул работать и расти, как футболисты. А мы с тренерским штабом всегда говорим подопечным, что у нас должен быть хороший стиль игры. С позиции силы, с позиции давления. И результаты обязательно придут. Поэтому мы работаем так, чтобы результат на данном этапе не давил на ребят.