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Виталий Пономарев: У Руха должен быть хороший стиль игры

Премьер-лига

У молодой команды есть свой стимул

Виталий Пономарев: У Руха должен быть хороший стиль игры

Фото: ФК Рух

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

После завершения поединка 14-го тура УПЛ "Черноморец" - "Рух" (Львов) главный тренер гостей Виталий Пономарев на послематчевой пресс-конференции поделился мыслями о матче и ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол.

– Конечно, мы довольны победой, ведь готовились к серьезному матчу, – начал он свой комментарий. – "Черноморец" – очень хорошо подготовленная команда, играющая в современный футбол. Спасибо нашим ребятам за характер. У нас молодая команда. К сожалению, мы совершаем сегодня очень много ошибок, но должны пройти через них, чтобы футболисты росли в своем мастерстве. Поэтому благодарен подопечным, что они при счете 1:2 сумели переломить ход матча и победить.

- Ваша команда проявила сегодня большую ловкость и жажду победы. Хотелось бы знать: что является стимулом для ваших подопечных?

- В первую очередь стимулом является желание каждого из наших футболистов закрепиться в Премьер-лиге. Это ведь молодые ребята, в сегодняшнем матче средний возраст коллектива составлял 21 год. Еще в прошлом сезоне человек семь из основного состава играли в команде U-19, победившей в чемпионате Украины. Так что повторюсь: у них есть стимул работать и расти, как футболисты. А мы с тренерским штабом всегда говорим подопечным, что у нас должен быть хороший стиль игры. С позиции силы, с позиции давления. И результаты обязательно придут. Поэтому мы работаем так, чтобы результат на данном этапе не давил на ребят.

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Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Комментарии
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Prideman (Lviv)
12.11.2023 в 22:57
В команди і так непоганий стиль. Треба просто реалізовувати моменти і нормально грати в обороні, а не як Дідик в останніх матчах.
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
12.11.2023 в 22:57
В команди і так непоганий стиль. Треба просто реалізовувати моменти і нормально грати в обороні, а не як Дідик в останніх матчах.
Ответить
0
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