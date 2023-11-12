Пушич: Это болезненное поражение. Мы должны были забить четыре гола

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич потерпел первое поражение в УПЛ. "Днепр-1" смог ответить на ранний гол Сикана результативными ударами Сарапия, Гуцуляка и Леднева.



Иностранный специалист прокомментировал матч, форму Сикана, замены и рассказал о дальнейших планах.

Это болезненное поражение. Как я сказал ребятам в раздевалке, мы должны были забить один, два, три, четыре гола. Во втором тайме мы пытались забить больше, но этого не удалось. Очень тяжело играть, когда команда забивает почти из ничего. Они забили гол почти с 25 метров – это очень болезненно для нас.

Первый тайм мы провели очень хорошо. Мы хорошо защищались и создавали моменты. Но этого оказалось маловато для победы.

Сикан очень хорошо работал последние две недели. Мне кажется, что он может играть еще лучше.

Когда я выпустил вместо Ракицкого и Конопли Азарова и Гочолейшвили, я хотел добавить скорости в игру на флангах. Еще две замены я сделал, чтобы увеличить атакующую способность нашей команды. Но этого было недостаточно.

Теперь будет пауза для матчей сборных. Так что у нас будет 3 выходных. Также у нас будет товарищеская игра. Я хочу увидеть футболистов, которые мало играли