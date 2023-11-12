Волынец: Мы забили фантастические голы

Евгений Волынец сегодня защищал ворота "Днепра-1" против нашествий "Шахтера". "Сухим выйти из воды" не удалось – статистику подпортил Даниил Сикан. Но самое главное, что днепряне взяли 3 очка с именитым оппонентом, который еще несколько дней назад обыгрывал "Барселону" в Лиге Чемпионов.

Евгений рассказал о голах, которые сегодня забивали его партнеры.

Понятно, что мы играли против очень сильного соперника, который умеет и любит играть с мячом. Некоторое время нам нужно было играть в защиту, но мы это перетерпели, а гол в раздевалку после стандарта нам придал уверенности. Во втором тайме также два гола-красавца нам очень помогли, после чего мы уже играли по счету. Забили просто фантастические голы. Когда Бодя Леднев забил «Металлисту 1925», я понимал, что это просто нереальный гол. Тоже самое и сейчас. Такие голы с собственных ворот очень удобно смотреть (улыбается). Гуцуляку удалось также провести ударный месяц и хорошо, что он сегодня забил. Алексей, на мой взгляд, только красавцы-голы и умеет забивать (улыбается).

Евгений Волынец отыграл за "Днепр-1" 9 матчей. Его команда сейчас на первом месте УПЛ.