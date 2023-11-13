Защитник Динамо: Не побеждали в четырех матчах, поэтому сейчас уже отступать некуда

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал победный матч против "Кривбасса" (2:0) и поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную.

- Прежде всего, хочется поздравить тебя с дебютным вызовом в национальную сборную. Стало ли это для тебя неожиданностью?

- Спасибо. В общем, можно назвать и неожиданностью. Очень рад, это большое событие для меня и моей семьи, большая гордость, ведь всю свою сознательную жизнь мечтал об этом. Сейчас очень счастлив и полон вдохновения, надеюсь оправдать доверие главного тренера.

- Как узнал? Кто-то из тренерского штаба позвонил или через клуб?

- Общался со старшими ребятами, с тем же Ярмоленко, и, можно сказать, от него услышал первым. Сначала отнесся к его словам скептически, и поверил лишь тогда, когда увидел список вызванных игроков. А потом и официальный вызов в клуб пришел.

- Сегодня был первый матч после смены тренера, сейчас Александр Шовковский - исполняющий обязанности главного тренера. Что изменилось в тренировочном процессе и ментальном плане?

- Он сейчас старается донести нам свою философию. Каждый день у нас теоретические занятия, стараемся понять, что он хочет от нас. Сегодня вы сами могли видеть, что именно изменилось в нашей игре, особенно что касается роли флангового защитника. Мы больше играли в центре, в обороне, поскольку сейчас нам нужно набирать очки, одерживать победы, а показывать красивую игру - это пока на втором плане для нас.

- Насколько важна именно сегодняшняя победа в Кривом Роге над одним из лидеров чемпионата, особенно учитывая довольно неудачный период, который был у нас перед этим?

- Да, не побеждали в четырех матчах, поэтому сейчас уже отступать некуда. Можно сказать, это был наш последний шанс проявить себя, получить положительные эмоции и приблизиться к лидерам, - сказал Дубинчак.