Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3

В Одессе в рамках четырнадцатого тура УПЛ состоялся очень классный матч. В этой игре было все, что нужно для удовольствия. Правда, после финального свистка одна из сторон была крайне возмущена судейством, Роман Григорчук даже не пришел на пресс-конференцию, а представители клуба просто сыпали гневными комментариями. Огонь.

Как это было – видел собственными глазами наш фотокорреспондент Анатолий Спица. Его фото – к ваш ему вниманию.

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