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Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3

Премьер-лига
Обновлено

В Одессе состоялся очень классный матч

Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
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В Одессе в рамках четырнадцатого тура УПЛ состоялся очень классный матч. В этой игре было все, что нужно для удовольствия. Правда, после финального свистка одна из сторон была крайне возмущена судейством, Роман Григорчук даже не пришел на пресс-конференцию, а представители клуба просто сыпали гневными комментариями. Огонь.

Как это было – видел собственными глазами наш фотокорреспондент Анатолий Спица. Его фото – к ваш ему вниманию.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 1Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 2Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 3Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 4Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 5Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 6Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 7Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 8Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 9Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 10Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 1Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 2Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 3Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 4Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 5Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 6Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 7Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 8Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 9Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 10Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 1Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 2Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 3Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 4Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 5Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 6Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 7Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 8Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 9Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 10Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 1Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 2Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 3Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 4Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 5Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 6Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 7Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 8Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 9Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 10Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 1Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 2Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 3Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 4Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 5Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 6Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 7Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 8Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 9Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3 - фото 10Огненный футбол под аккомпанемент скандала. 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Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
13.11.2023 в 14:41
Що це за б...во.В кожній грі Чорноморець топлять.Яке може бути пенальті в нашій ситуації?Пенальті-це 99% голу.Там м"яч майже вийшов за лінію воріт і загроза була нульовою.Арбітр і суддя на ВАРі вуйкам підіграли.УПЛ-юридична особа,то чому суддів призначає УАФ?Зібрати збори і вирішити фрахтувати суддів з ТОП-ліг,а наших недолугих відправити на стажування до АПЛ,де дають грати і боротись.Хоча ні....,при Монзуль там кожен матч буде закінчуватись 8 на 8.
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Комментарии 2
Скачков Леонід (Рівне)
13.11.2023 в 14:41
Що це за б...во.В кожній грі Чорноморець топлять.Яке може бути пенальті в нашій ситуації?Пенальті-це 99% голу.Там м"яч майже вийшов за лінію воріт і загроза була нульовою.Арбітр і суддя на ВАРі вуйкам підіграли.УПЛ-юридична особа,то чому суддів призначає УАФ?Зібрати збори і вирішити фрахтувати суддів з ТОП-ліг,а наших недолугих відправити на стажування до АПЛ,де дають грати і боротись.Хоча ні....,при Монзуль там кожен матч буде закінчуватись 8 на 8.
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alex.belogubko (одесса)
13.11.2023 в 13:42
одно нарушение 2 наказания --почему молчат судьи эксперты
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