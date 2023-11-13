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Огненный футбол под аккомпанемент скандала. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Рух 2:3
В Одессе состоялся очень классный матч
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В Одессе в рамках четырнадцатого тура УПЛ состоялся очень классный матч. В этой игре было все, что нужно для удовольствия. Правда, после финального свистка одна из сторон была крайне возмущена судейством, Роман Григорчук даже не пришел на пресс-конференцию, а представители клуба просто сыпали гневными комментариями. Огонь.
Как это было – видел собственными глазами наш фотокорреспондент Анатолий Спица. Его фото – к ваш ему вниманию.
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Скачков Леонід (Рівне)
13.11.2023 в 14:41
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