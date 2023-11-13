Бескоровайный: Извиняюсь перед болельщиками Кривбасса за вроде бы мой "фол"

Центральный защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный обратился к болельщикам криворожской команды после своего удаления в матче 14-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

"Я извиняюсь перед болельщиками за этот эпизод, за вроде бы мой "фол". Но это жизнь: я не опускаю руки и вернусь еще сильнее! "Кривбасс" - это мы", - приводит слова Бескоровайного пресс-служба "красно-белых".

Напомним, криворожцы уже с 12 минуты остались в меньшистве после того, как Бескоровайный заработал прямую красную карточку за фол против Владислава Ваната.