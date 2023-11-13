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Бескоровайный: Извиняюсь перед болельщиками Кривбасса за вроде бы мой "фол"

Премьер-лига

Криворожцы играли в меньшинстве с 12-й минуты

Бескоровайный: Извиняюсь перед болельщиками Кривбасса за вроде бы мой "фол"

Фото: fckryvbas.com

Новина українською
Новина українською

Центральный защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный обратился к болельщикам криворожской команды после своего удаления в матче 14-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

"Я извиняюсь перед болельщиками за этот эпизод, за вроде бы мой "фол". Но это жизнь: я не опускаю руки и вернусь еще сильнее! "Кривбасс" - это мы", - приводит слова Бескоровайного пресс-служба "красно-белых".

Напомним, криворожцы уже с 12 минуты остались в меньшистве после того, как Бескоровайный заработал прямую красную карточку за фол против Владислава Ваната.

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Источник:
ФК Кривбас
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