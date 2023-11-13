Хавбек Руха: Мы создали больше моментов, чем Черноморец. Победа закономерна

Полузащитник "Руха" Евгений Пастух прокомментировал победу над "Черноморцем" (2:3) в матче 14-го тура УПЛ.

"Очень тяжелый, но интересный матч. "Черноморец" и "Рух" играют в похожий футбол, впрочем сегодня мы закономерно победили, ведь создали больше моментов, чем наш соперник.

Приятно играть против такого оппонента, как "Черноморец". Они сами играют в яркий футбол и дают другим продемонстрировать свои качества.