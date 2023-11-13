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Хавбек Руха: Мы создали больше моментов, чем Черноморец. Победа закономерна
Львовяне одержали победу со счетом 3:2
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Евгений Пастух прокомментировал победу над "Черноморцем" (2:3) в матче 14-го тура УПЛ.
"Очень тяжелый, но интересный матч. "Черноморец" и "Рух" играют в похожий футбол, впрочем сегодня мы закономерно победили, ведь создали больше моментов, чем наш соперник.
Приятно играть против такого оппонента, как "Черноморец". Они сами играют в яркий футбол и дают другим продемонстрировать свои качества.
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В эпизоде с первым голом пошла передача на Квасницу, а я тем временем увидел свободное пространство в штрафной площадке. Илья отдал пас и мне нужно было только реализовать свой момент.
У нас сильный и дружный коллектив. В перерыве мы поддержали Романа Дидыка. Ничего страшного не произошло. Мы одержали победу", - сказал Пастух.
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