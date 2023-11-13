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Бизимана - о матче с Динамо: Удаление "убило" все наши заготовки

Премьер-лига

Полузащитник "Кривбасса" прокомментировал поражение своей команды

Бизимана - о матче с Динамо: Удаление "убило" все наши заготовки

Фото: ФК Кривбас

Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана поделился мыслями о домашнем матче 14-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

- Джихад, какой получилась игра против "Динамо"?

- Мы начали неплохо, первые минут десять контролировали мяч. "Динамо" же забило нам гол после контратаки и нашей ошибки. Впоследствии произошло это досадное удаление, и дальше вдесятером нам было очень трудно. Это, можно сказать, "убило" все наши заготовки. План, который мы готовили на "Динамо", пришлось переделывать по ходу игры. А потом соперник вообще забил второй гол, и это был переломный момент в матче.

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- Насколько непросто было вдесятером после ошибочного решения арбитра?

- В целом "Кривбасс" в меньшинстве показал себя хорошо, ведь даже при таких обстоятельствах мы проводили хорошие атаки и имели возможности забить. Где-то нам сегодня не повезло, но мы пытались сделать все от себя зависящее, чтобы получить положительный результат.

- Какое настроение сейчас, какая атмосфера в раздевалке?

- Единственное, что могу сейчас сказать после этой неудачи: "Кривбасс" это мы, а мы это "Кривбасс"! Теперь нас ожидает следующий поединок после паузы на матчи сборных. Игру против "Динамо" надо как можно скорее забывать. Будем делать все, чтобы во встрече против "Миная" вернуться на победный путь, - сказал Бизимана.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Джихад Бизимана
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Источник:
fckryvbas.com
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
13.11.2023 в 16:28
Які там заготовкі?Дуже посередня команда!Ви і так занадто високо заскочили!
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Комментарии 3
Скачков Леонід (Рівне)
13.11.2023 в 16:28
Які там заготовкі?Дуже посередня команда!Ви і так занадто високо заскочили!
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oda1979 (Запорожье)
13.11.2023 в 16:37
В Украине сейчас все команды средние. Сказать то что хотел?
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AleksBond85 (Кривой Рог)
13.11.2023 в 17:17
звісно посередня, бо програвати навіть у меншості середняку чемпіонату то не є добре. От був би Верес на місці Кривбасу, ті би показали справжній клас:)
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