Крах иллюзий, или Тариф Максимальный. Акценты зрителя на играх 14-го тура УПЛ

Неординарный выдался тур. Многим из нас в нем пришлось расстаться с иллюзиями. Понятно, что не насовсем, и все же. Потихоньку складывающиеся стереотипы рушились с треском. У каждого свои, а в совокупности случился подлинный крах иллюзиона с участием половины команд лиги.

Иллюзия напрочь немощной "Александрии" и отсюда иллюзия конкурентности "Вереса" в борьбе за выживание. Иллюзия непредвзятого судейства матчей "Полесья". Непобедимости набравшего крейсерский ход "Кривбасса" и несостоятельности "Динамо". Чудесного преображения "Зари" за счет эффекта смены тренера. Способности "Черноморца" ввязаться в борьбу за призовые места. Наконец, иллюзия возвращения "Шахтера", которому все нипочем.

Другой характерной особенностью тура стало полное отсутствие ничьих. Такое у нас случается не так уж и редко.

Шахтер – Днепр-1 1:3

Полесье – Металлист 1925 2:1

Кривбасс – Динамо 0:2

Черноморец – Рух 2:3

Колос – Минай 2:0

Оболонь – Ворскла 0:1

Заря – ЛНЗ 1:2

Александрия – Верес 1:0

Зрелищность. Зачетно смотрелась половина игр тура. Больше всего угроз воротам было в Кривом Роге – если вы этого не заметили, стало быть, пали жертвой качества Ютуб-трансляции. Отметил бы также поединки "Зари" с ЛНЗ, "Оболони" с "Ворсклой" и "Черноморца" с "Рухом". У "Шахтера" с "Днепром-1", при всем при том, моментов было лишь семь – вдвое меньше, чем у перечисленных команд.

Откровенно скучных матчей не было. Даже в Ковалевке худо-бедно на пяток голевых шансов наскребли.

Интрига. Тут гасить свет уже в дебюте можно было дважды. Удаление Бескоровайного, при счете 0:1, подвело черту под надеждами "Кривбасса" на лучшее уже на 12-й минуте. В Ковалевке занавес упал на шесть минут позже, когда Милько открыл счет: следующим моментом станет лишь второй гол "Колоса".

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"Шахтер" упокоил гол Гуцуляка, выведший "Днепр-1" вперед вскоре после перерыва – голевые шансы команды Пушича закончились еще до того как счет сравнялся. Пенальти, реализованный Степанюком, ознаменовал победу "Ворсклы" в середине второго тайма: "Оболонь" была не в состоянии ответить на него хоть чем-то.

По-настоящему интриговала половина игр. На 83-й минуте Беззера принес успех "Александрии", а Грицук, с пенальти – "Полесью". На четыре минуты больше понадобилось "Руху", чью победу в Одессе оформил Плюман. И, наконец, еще двумя минутами позже Пасич вырвал победу над "Зарей" для ЛНЗ.

Логика. В двух случаях счет был идеальным: ровно на свои минимальные победы "наиграли" "Александрия" и "Полесье". "Динамо" было таки на два мяча сильнее "Кривбасса", хотя точнее картину игры отразил бы счет 3:1.

"Колос" мог бы выиграть и с менее убедительным счетом, тогда как "Рух", ЛНЗ и особенно "Ворскла" - более крупно.

"Шахтер" с "Днепром-1", по логике голевых шансов, скорее были достойны ничьей: хозяева поля "выиграли" первый тайм, а гости – второй. Однако команда Максимова превзошла соперника в реализации, забив три из четырех возможных!

Судейство. Сегодня есть о чем поговорить с коллегой Юстасом. В туре разрушенных иллюзий вопросы к арбитражу возникали в каждом втором матче. Пойдем по хронологии.

"Оболонь" - "Ворскла": 67-я минута – пенальти за фол на Кане и 0:1. "В обзоре только пенальти (без предшествующей ему атаки киевлян с возможным фолом на Краснопире). К сожалению, по повторам понять невозможно, в динамике смотрится правильно". Здесь мы ставим знак вопроса, хоть и очень странно это.

Нуждается в пояснении. Юстасу в Германии физически невозможно подписаться на "Мегого". И все, что он может увидеть из транслируемых ими игр, это видеообзоры на других ресурсах. Увы. Нет оснований для каких-либо выводов, а говорить о том, что показалось лично мне – "чайнику" в судействе, не имеет смысла.

"Полесье" - "Металлист 1925": 83-я минута – пенальти за фол на Шастале и 2:1. "Тут сложнее, но не без основания. Хотя лично я бы такой не давал… Судят люди, а не роботы". Мой вопрос: "Робот поставил бы пеналь?". Ответ: "Да, я бы нет".

Пояснение. За такие действия в любой части штрафной площадки, вне зависимости от игровой ситуации, в современном футболе полагается "точка" - это раз. Согласно так называемому "духу игры", при ничейном счете да в концовке матча у судей такое негласно считается не комильфо: "надо очень захотеть" - это два.

Лично я являюсь последовательным сторонником "роботизации" судейства: неукоснительного соблюдения правил, а вы можете принять ту или иную сторону (кроме клубных фанатов – с ними все ясно априори) – это три. В любом случае, формально придраться здесь не к чему.

"Кривбасс" - "Динамо": 12-я минута – удаление Бескоровайного, при 0:1. "Вообще никаких вопросов. Если нарушение (а оно было), то красная карточка".

"Черноморец" - "Рух": 71-я минута – удаление Гучека, при 2:1. "Не смог определить, даже после кучи повторов, красную карточку. В динамике без вопросов. Если же сыграл головой и в руку, тогда желтая и пенальти". Думаю, вы все увидели сами. Разрулить здесь должен был ВАР (арбитр Иванов).

Итак, мы имеем лишь одну несомненную результативную ошибку, от которой пострадал "Черноморец". Второй тур подряд судьи неоправданно оставляют его в меньшинстве, когда команда Григорчука ведет в счете, и в итоге она проигрывает. Заявления Цыганыка лично у меня обычно вызывают легкую улыбку, но теперь – тенденция однако.

Везение. А вот Фортуна обласкала "Черноморец", что называется, с головы до пят. 28-я минута – автогол Дидыка сравнивает счет с "Рухом". 53-я – при этом счете, Таллес пробивает в стойку ворот Варакуты. 58-я – оборонец львовян Сыч выносит мяч в Бадибангу, от которого тот влетает в сетку ворот "Руха", и одесситы выходят вперед.

С таким счастьем – и на свободе! В том смысле, что после этого слово взяла Фемида, полностью освободившая "Черноморец" от столь счастливых приобретений.

Тщетными были усилия госпожи Удачи и в пользу "Зари", за которую дважды вступался каркас ворот: на 33-й минуте, при 0:1, и ровно час спустя – при 1:2. Правда, оба эти удара Пасича могли лишь увеличить преимущество ЛНЗ.

Личности. Самой яркой фигурой тура без вариантов назову Кане из "Ворсклы" (хоть комментатор иногда и называл его Якубу) - девять участий в главных эпизодах игры, включая заработанный пенальти. Вторым будет Пасич с пятью участиями, забивший оба мяча ЛНЗ. Третьим – Ванат из "Динамо" с тем же результатом плюс гол и заработанное удаление соперника.

Ярчайшей личностью среди вратарей стал кипер "Оболони" Кичак с семью полновесными сэйвами.

Самым заметным из вышедших на замену оказался "динамовец" Кабаев. Самым эффективным – житомир(по просьбам читателей)янин Шастал. Также запомнился Тищенко из Черкасс.

Из прочих следует выделить Квасницу и Таллеса ("Рух"), Бадибангу ("Черноморец"). А в плане эффективности – Шуллянского ("Александрия") и Бурду ("Колос").

Симпатии. На редкость хороша была "Ворскла". Впечатлило "Динамо", но оно почти весь матч провело в большинстве. Следующим назову ЛНЗ, и сразу за ним – "Рух".

Главное разочарование тура – "Оболонь": полмомента за игру, тихий ужас. Печально в атаке смотрелся "Верес". Почти так же выглядел "Минай". Да и "Металлист 1925" фактически исчерпал свой запас голевых моментов, открыв счет на 14-й минуте.

Таблица. Число соискателей титулов сократилось до пяти команд. Однако их вполне может пополнить "Динамо" и чисто теоретически – "Черноморец", чей пропущенный поединок играть придется с "Шахтером".

Отмечаем текущий триумф "Днепра-1", оседлавшего вершину таблицы. На сегодня самым выгодным из шести-семи обновленных клубами тренерских "тарифов" оказался Максимальный. Максимов в кратчайшие сроки добился максимума (напомню, он потерял очки лишь в матче с тогдашним лидером, в третьем поединке кряду за шесть дней).

Неудача "Кривбасса" отбросила его на третье место. "Шахтер" теперь, выиграй он свои пропущенные встречи, лишь догонит, но не обгонит лидера. Важнейшую победу одержал "Рух": она позволила ему остаться в элитной обойме.

Повысились акции ЛНЗ, подтянувшегося к середине таблицы. "Заря" теперь может, выиграв пропущенное, лишь настичь его, не более. Трудно переоценить успех "Александрии", которая догнала захандрившую "Оболонь". Дальше – тишина…

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 14 9 3 2 19-11 +8 30 0 2 Полесье 14 9 2 3 22-10 +12 29 0 3 Кривбасс 14 8 3 3 26-14 +12 27 0 4 Шахтер 12 7 3 2 22-13 +9 24 0 5 Рух 14 6 6 2 24-16 +8 24 0 6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 7 Черноморец 13 6 1 6 21-16 +5 19 0 8 Динамо 11 6 1 4 25-16 +9 19 0 9 Ворскла 14 5 3 6 15-23 -8 18 0 10 ЛНЗ 14 4 4 6 14-17 -3 16 0 11 Металлист 1925 13 4 3 6 12-15 -3 15 0 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 14 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 15 Верес 13 1 5 7 10-20 -10 8 0 16 ФК Минай 14 0 6 8 6-23 -17 6 0

Анонсы. Топ-афиша последнего тура Первого круга: "Шахтер" - "Полесье". Увидим ли мы, наконец, пресловутый "шахтеровский" футбол (обещаю, говорю о нем в последний раз в этом году)? Все, что я видел в команде Калитвинцева до этого, говорит против. На турнирном значении игры акцентировать излишне.

Второй мой выбор: "Динамо" - "Рух". Команда Шовковского снова на коне, но нестабильная молодежь Пономарева способна портить кровь кому угодно. Любопытненько.

"Александрия" - "Оболонь": схватка за выход из зоны риска. Психологическое преимущество на стороне команды Ротаня. Но "сдулась" ли впрямь симпатичная команда Иващенко?

Ну и все-таки "Днепр-1" - "Черноморец". Что сумеет противопоставить Григорчук Максимову, впервые примерившему шапку Мономаха? Придется ли она впору новому лидеру, продлится ли действие Максимального тарифа?

Но все это будет уже после Италии. И все наше внимание сейчас – команде Реброва.