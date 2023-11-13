Черноморец: после матча официального – матч тренировочный

Несмотря на крайне скверное настроение после вчерашнего проигрыша и качества судейства в домашнем поединке 14-го тура с львовским "Рухом" (2:3), одесский "Черноморец" проведет сегодня очередной матч.

Он был запланирован заранее и будет носить тренировочный характер. Соперником "моряков" будет местный любительский коллектив – "Південна Пальмира" НГУ, недавно завоевавший серебряные награды в первенстве Одесской области.

Игру с нацгвардейцами, которых тренирует известный в прошлом игрок луганской "Зари", одесского "Черноморца" и симферопольской "Таврии" Илья Галюза, команда Романа Григорчука проведет на собственной учебно-тренировочной базе в Совиньоне. Она будет носить "закрытый" характер.