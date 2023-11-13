Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец: после матча официального – матч тренировочный
Встретятся моряки и нацгвардейцы
Анатолій Спиця
Несмотря на крайне скверное настроение после вчерашнего проигрыша и качества судейства в домашнем поединке 14-го тура с львовским "Рухом" (2:3), одесский "Черноморец" проведет сегодня очередной матч.
Он был запланирован заранее и будет носить тренировочный характер. Соперником "моряков" будет местный любительский коллектив – "Південна Пальмира" НГУ, недавно завоевавший серебряные награды в первенстве Одесской области.
Игру с нацгвардейцами, которых тренирует известный в прошлом игрок луганской "Зари", одесского "Черноморца" и симферопольской "Таврии" Илья Галюза, команда Романа Григорчука проведет на собственной учебно-тренировочной базе в Совиньоне. Она будет носить "закрытый" характер.
Популярное сейчас
- Сборная Италии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной
- Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
- Кривенцов ушел не сам? Источник сообщает о конфликте в раздевалке Зари
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО