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Вацко: Я бы сравнил Калитвинцева с Анчелотти
По мнению журналиста он умеет найти лучшие аспекты в игроках
УПЛ ТБ
Спортивный журналист Виктор Вацко сравнил главного тренера "Полесья" Юрия Калитвинцева с наставником мадридского "Реала" Карло Анчелотти.
"Калитвинцева как тренера я бы сравнил с Анчелотти, о котором в каждом его клубе говорили, что главное его тренерское достоинство — умение создать правильную атмосферу в команде, выстроить правильные отношения со своими игроками, звездами.
Калитвинцев, по моему мнению, Анчелотти украинского масштаба. Он имеет состав игроков, он подобрал футболистов, которые умеют играть в футбол и главное — им не мешать и правильно направить", — сказал Вацко в эфире своего ютуб-канала.
В нынешнем сезоне за 14 матчей его команда выиграла девять раз, сыграла вничью дважды и проиграла трижды.
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