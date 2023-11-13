Вацко: Я бы сравнил Калитвинцева с Анчелотти

Спортивный журналист Виктор Вацко сравнил главного тренера "Полесья" Юрия Калитвинцева с наставником мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

"Калитвинцева как тренера я бы сравнил с Анчелотти, о котором в каждом его клубе говорили, что главное его тренерское достоинство — умение создать правильную атмосферу в команде, выстроить правильные отношения со своими игроками, звездами.

Калитвинцев, по моему мнению, Анчелотти украинского масштаба. Он имеет состав игроков, он подобрал футболистов, которые умеют играть в футбол и главное — им не мешать и правильно направить", — сказал Вацко в эфире своего ютуб-канала.

В нынешнем сезоне за 14 матчей его команда выиграла девять раз, сыграла вничью дважды и проиграла трижды.