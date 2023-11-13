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Вацко: Я бы сравнил Калитвинцева с Анчелотти

Премьер-лига

По мнению журналиста он умеет найти лучшие аспекты в игроках

Вацко: Я бы сравнил Калитвинцева с Анчелотти

УПЛ ТБ

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Спортивный журналист Виктор Вацко сравнил главного тренера "Полесья" Юрия Калитвинцева с наставником мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

"Калитвинцева как тренера я бы сравнил с Анчелотти, о котором в каждом его клубе говорили, что главное его тренерское достоинство — умение создать правильную атмосферу в команде, выстроить правильные отношения со своими игроками, звездами.

Калитвинцев, по моему мнению, Анчелотти украинского масштаба. Он имеет состав игроков, он подобрал футболистов, которые умеют играть в футбол и главное — им не мешать и правильно направить", — сказал Вацко в эфире своего ютуб-канала.

В нынешнем сезоне за 14 матчей его команда выиграла девять раз, сыграла вничью дважды и проиграла трижды.

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Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
13.11.2023 в 19:28
Піхальонок і Гуцуляк цілком можуть розраховувати на трансфер до якогось середняка в топ-5 чемпіонатах
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Комментарии 3
Будєм разбіратся (Київ)
13.11.2023 в 19:28
Піхальонок і Гуцуляк цілком можуть розраховувати на трансфер до якогось середняка в топ-5 чемпіонатах
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Будєм разбіратся (Київ)
13.11.2023 в 19:29
Вибачте , не під тією статтею комент)
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Не люблю футбол (Хорол)
13.11.2023 в 19:27
Вацко,ти шо вообще не нормальний,де Анчелоті,а де Кабан...небо і земля
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