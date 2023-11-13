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В матче против Полесья получил травму Бека Вачиберадзе
Полузащитник Металлиста получил травму
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
В матче против "Полесья" получил травму полузащитник "Металлиста 1925" Бека Вачиберадзе.
У него врачи диагностировали повреждение хряща соединения грудины с ребрами. Предварительно на восстановление игроку понадобится около 3 недель.
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