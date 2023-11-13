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В матче против Полесья получил травму Бека Вачиберадзе

Премьер-лига

Полузащитник Металлиста получил травму

В матче против Полесья получил травму Бека Вачиберадзе

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
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В матче против "Полесья" получил травму полузащитник "Металлиста 1925" Бека Вачиберадзе.

У него врачи диагностировали повреждение хряща соединения грудины с ребрами. Предварительно на восстановление игроку понадобится около 3 недель.

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Источник:
FC Metalist 1925
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