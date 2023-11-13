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Форвард Зари Эдуардо Герреро самовольно покинул расположение клуба - Источник
Герреро ушел в самоволку
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Форвард Зари Эдуардо Герреро самовольно покинул расположение клуба после матча Лиги Конференций против Маккаби. Герреро получил вызов из федерации футбола Панамы на матчи четвертьфинала Лиги Наций зоны Конкакаф против Коста-Рики (17 и 21 ноября) и должен был отправиться в расположение сборной в окно для матчей сборных. То есть после матча 14 тура УПЛ против ЛНЗ.
Герреро улетел на родину прямо из Люблина, откуда Заря в пятницу утром должна была отправиться во Львов для подготовки к матчу против ЛНЗ. Для сравнения полузащитник сборной Того Жан-Клод Азиангбве остался в расположении клуба, несмотря на вызов в свою национальную сборную.
По нашим данным, причиной отъезда Герреро мог стать конфликт с Валерием Кривенцовым в перерыве матча с Маккаби. Покидая Зарю, панамец элементарно не был в курсе того, что Кривенцов уйдет в отставку. Но теперь по возвращении в Украину Герреро с большой вероятностью ждет штраф.
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