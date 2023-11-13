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Форвард Зари Эдуардо Герреро самовольно покинул расположение клуба - Источник

Премьер-лига

Герреро ушел в самоволку

Форвард Зари Эдуардо Герреро самовольно покинул расположение клуба - Источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
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Форвард Зари Эдуардо Герреро самовольно покинул расположение клуба после матча Лиги Конференций против Маккаби. Герреро получил вызов из федерации футбола Панамы на матчи четвертьфинала Лиги Наций зоны Конкакаф против Коста-Рики (17 и 21 ноября) и должен был отправиться в расположение сборной в окно для матчей сборных. То есть после матча 14 тура УПЛ против ЛНЗ.

Герреро улетел на родину прямо из Люблина, откуда Заря в пятницу утром должна была отправиться во Львов для подготовки к матчу против ЛНЗ. Для сравнения полузащитник сборной Того Жан-Клод Азиангбве остался в расположении клуба, несмотря на вызов в свою национальную сборную.

По нашим данным, причиной отъезда Герреро мог стать конфликт с Валерием Кривенцовым в перерыве матча с Маккаби. Покидая Зарю, панамец элементарно не был в курсе того, что Кривенцов уйдет в отставку. Но теперь по возвращении в Украину Герреро с большой вероятностью ждет штраф.

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