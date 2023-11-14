Воробей: Днепру-1 несколько больше повезло, чем Шахтеру

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал поражение донецкой команды от "Днепра-1" (1:3) в матче 14-го тура УПЛ.

- Играли две хорошие команды, и "Днепр-1" заслужил больших комплиментов, потому что под руководством Максимова команда перевоплотилась и заиграла. Причем заиграла в хороший, качественный, обдуманный футбол, который приносит очки.

- "Шахтер" впервые проиграл под руководством Пушича. Что скажете об их игре в этом матче?

- До первого пропущенного гола за ними приятно было следить. Команда очень хорошо выходила из обороны в атаку, отрезала по 5-6 соперников. Конечно, нужно было еще в первом тайме довести счет до более приемлемого, что сделать не удалось. А дальше стандарты и супергол Гуцуляка сыграли против "Шахтера". "Днепру-1", возможно, несколько больше повезло. Но надо отдать должное, они этого больше заслужили.

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- Не было ощущения, что после побед "Шахтера" над "Динамо" и "Барселоной", команда стала немного самоуверенной?

- Нет, не считаю, что так можно говорить. Но бросилось в глаза, что "Шахтер" всю игру пытается действовать за счет мастерства, а не командными действиями. А после первого пропущенного и особенно после второго, нужно было играть более агрессивно и больше за счет желания, работоспособности и характера. А они продолжали играть за счет мастерства. В такой ситуации уже так не получится. Было заметно, что с мячом хорошо действуют, но доходят до чужой штрафной и дальше не знают, что делать - никто не открывается, так что в завершающей фазе нужно еще работать и работать. План "А" у команды был, а вот плана "Б" не нашлось, - сказал Воробей.