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"Это было важно для меня". Бренер рассказал, кому посвятил гол в ворота Черноморца
"Рух" одержал победу над "Черноморцем"
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:2) в 14-м туре УПЛ и рассказал, кому посвятил свой забитый гол.
"Хочу поблагодарить всех партнеров за их характер и то, как команда боролась за победу до последней минуты. Мы продемонстрировали хорошую игру против сильного соперника и довольны, что получили положительный для нас результат.
Команде нравится тот футбол, в который играет "Рух". Мы выполняли установку тренерского штаба и имели много моментов чтобы отличиться. Хорошо, что я реализовал пенальти, но у меня еще была возможность, когда я попал в стойку ворот. Также несколько раз "Черноморец" спас их голкипер.
Для меня этот гол был очень важным. Хочу его посвятить своему будущему ребенку, ведь совсем скоро моя жена родит сына", - поделился Бренер.
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