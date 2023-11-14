"Это было важно для меня". Бренер рассказал, кому посвятил гол в ворота Черноморца

Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:2) в 14-м туре УПЛ и рассказал, кому посвятил свой забитый гол.

"Хочу поблагодарить всех партнеров за их характер и то, как команда боролась за победу до последней минуты. Мы продемонстрировали хорошую игру против сильного соперника и довольны, что получили положительный для нас результат.

Команде нравится тот футбол, в который играет "Рух". Мы выполняли установку тренерского штаба и имели много моментов чтобы отличиться. Хорошо, что я реализовал пенальти, но у меня еще была возможность, когда я попал в стойку ворот. Также несколько раз "Черноморец" спас их голкипер.

Для меня этот гол был очень важным. Хочу его посвятить своему будущему ребенку, ведь совсем скоро моя жена родит сына", - поделился Бренер.