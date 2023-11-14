Верес проведет спарринг с Колосом

Во время международной паузы в чемпионате, связанной с матчем сборной Украины в квалификации к Евро-2024, "Верес" проведет товарищескую игру с "Колосом", сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Игра пройдет в воскресенье, 19-го ноября. О времени начала этой встречи будет сообщено позже.

В турнирной таблице ровенчане с 8 очками занимают предпоследнее, 15-е место. Ковалевцы идут шестыми, набрав 20 пунктов.

Напомним, ближайший официальный матч чемпионата "Верес" проведет в субботу, 25-го ноября, на стадионе Авангард против "Металлиста 1925". Старт поединка - в 15:00.