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Верес проведет спарринг с Колосом
Товарищеский матч запланирован на 19-е ноября
Фото: НК Верес
Во время международной паузы в чемпионате, связанной с матчем сборной Украины в квалификации к Евро-2024, "Верес" проведет товарищескую игру с "Колосом", сообщает пресс-служба ровенского клуба.
Игра пройдет в воскресенье, 19-го ноября. О времени начала этой встречи будет сообщено позже.
В турнирной таблице ровенчане с 8 очками занимают предпоследнее, 15-е место. Ковалевцы идут шестыми, набрав 20 пунктов.
Напомним, ближайший официальный матч чемпионата "Верес" проведет в субботу, 25-го ноября, на стадионе Авангард против "Металлиста 1925". Старт поединка - в 15:00.
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