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Металлист 1925 сыграет товарищеский матч с Оболонью
Игра пройдет на тренировочной базе киевлян
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Заполняя международную пазу на матчи сборных, "Металлист 1925" проведет товарищеский поединок. Соперником харьковчан станет "Оболонь".
Игра состоится в субботу, 18-го ноября в Буче на УТБ "Оболонь". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.
Отметим, что в турнирной таблице УПЛ харьковский клуб занимает 11-е место, набрав 15 очков. Киевская команда с 13 пунктами идет на 12-й строчке.
Трансляция матча планируется на YouTube-канале "Оболони".
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