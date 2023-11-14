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Металлист 1925 сыграет товарищеский матч с Оболонью

Премьер-лига

Игра пройдет на тренировочной базе киевлян

Металлист 1925 сыграет товарищеский матч с Оболонью

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Заполняя международную пазу на матчи сборных, "Металлист 1925" проведет товарищеский поединок. Соперником харьковчан станет "Оболонь".

Игра состоится в субботу, 18-го ноября в Буче на УТБ "Оболонь". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ харьковский клуб занимает 11-е место, набрав 15 очков. Киевская команда с 13 пунктами идет на 12-й строчке.

Трансляция матча планируется на YouTube-канале "Оболони".

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Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com
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