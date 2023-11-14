Бывший арбитр – о судьях Черноморец - Рух: Давайте-ка, берите автоматы в руки – и сюда, на передок

Едва ли не с самого старта чемпионата на тему арбитража один за другим стали высказываться главные тренеры, футболисты, а затем и руководители клубов. Более того, последние собирались на специальные собрания, на которых обсуждали, каким образом искоренить эту проблему раз и навсегда. Однако разрубить этот гордиев узел, как оказалось, не так-то просто. Судейская тема продолжает будоражить сознание людей, которые ратуют за чистоту футбола. Резонанс от ряда скандалов по поводу необъективности или предвзятости некоторых украинских рефери добрался и до передовой, где плечом к плечу противостоят врагу не только поклонники разных клубов, но и футболисты, тренеры и судьи. Как действующие, так и бывшие.

Очередная волна возмущения возникла после резонансного судейства в матче 14-го тура УПЛ "Черноморец" (Одесса) – "Рух" (Львов), в котором "отличился" арбитр Андрей Коваленко. При счете 2:1 в пользу хозяев мяч после удара львовского игрока по воротам "Черноморца" сначала угодил в голову защитника "моряков" Луки Гучека, а затем срикошетил в руку. Судья усмотрел в этом нарушение правил и назначил пенальти, а вдобавок к нему наказал одесситов вдвойне, предъявив словенцу красную карточку.

Бывший арбитр Андрей Лисаковский, с прошлого года защищающий страну от агрессора в рядах ЗСУ, не остался в стороне от событий воскресного матча в Одессе.

"Несмотря на то, что нахожусь далеко от футбольных событий хотел бы обратиться к экспертам по судейству, - начал свой комментарий Лисаковский. - Неужели вы не понимаете, что происходит? Мы здесь (на предовой – прим. ред.) ложим свои головы и хотим посмотреть качественный футбол, а нас этого лишают. И сейчас говорю об этом не потому, что это моя родная команда. Да, я являюсь воспитанником футбольной школы "Черноморца", хотя в его основном составе ни одного матча не провел. Хватит, пожалуй, защищать этих зажравшихся пи…ов (судей). А вам, парни, которые находятся в здравом уме и ОБСЛУЖИВАЮТ матчи Премьер-лиги, хочу сказать: остановитесь! Иначе будет больно, парни, будет больно. Давайте-ка, автоматы в руки – и сюда, на "передок". Слава Украине!"

Напомним, что матч "Черноморец" - "Рух" в качестве арбитра в поле судил Андрей Коваленко.