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Стали известны планы Динамо на международную паузу в клубном футболе

Премьер-лига

В киевском клубе готовятся к матчу с Рухом

Стали известны планы Динамо на международную паузу в клубном футболе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською
Новина українською

В четверг, 16 ноября "Динамо" соберется на своей тренировочной базе в Вите-Литовской и продолжит тренировочный процесс. Свой следующий матч "бело-синие" проведут в ближайшее воскресенье, 26 ноября с "Рухом", который сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.

В национальную сборную Украины вызваны четверо динамовцев - Георгий Бущан, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Александр Караваев.

В резервный список попали еще трое динамовцев - Денис Попов, Виталий Буяльский и Владислав Ванат.

20 ноября в Леверкузене Украина сыграет решающий поединок против Италии в квалификации на Евро-2024.

Среди игроков, вызванных в молодежную сборную на матчи отбора на Евро-2025, пятеро представителей "Динамо" - вратарь Руслан Нещерет, защитник Константин Вивчаренко, полузащитники Владимир Бражко и Назар Волошин, а также нападающий Владислав Ванат.

Молодежной сборной, которую возглавляет Унаи Мельгоса, предстоит провести два официальных поединка — против Люксембурга (17 ноября) и Азербайджана (21 ноября).

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Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo
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