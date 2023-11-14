Матч Колос - Заря перенесен на неопределенный срок

Поединок 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей" перенесен из-за участия луганской команды в Лиге Конференций.

Встреча "Колоса" и "Зари" должна была состояться в Ковалевке 25 ноября после завершения международной паузы на матчи сборных, но на эту дату УЕФА назначила еврокубковый поединок "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Заря".

Таким образом, ковалевцы свой следующий матч в УПЛ сыграют в субботу, 2 декабря дома против "Оболони". Также 20 ноября команда проведет товарищескую игру против ровенского "Вереса".