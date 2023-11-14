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Матч Колос - Заря перенесен на неопределенный срок

Премьер-лига

Ковалевская команда в этот день проведет матч Лиги конференций

Матч Колос - Заря перенесен на неопределенный срок

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською
Новина українською

Поединок 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей" перенесен из-за участия луганской команды в Лиге Конференций.

Встреча "Колоса" и "Зари" должна была состояться в Ковалевке 25 ноября после завершения международной паузы на матчи сборных, но на эту дату УЕФА назначила еврокубковый поединок "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Заря".

Таким образом, ковалевцы свой следующий матч в УПЛ сыграют в субботу, 2 декабря дома против "Оболони". Также 20 ноября команда проведет товарищескую игру против ровенского "Вереса".

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Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ
Комментарии
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trafalgar (Запорожье)
14.11.2023 в 17:12
тут работают видят люди совсем не шарящие в футболе,вы хоть сами читаете что пишете клоуны?
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Комментарии 2
trafalgar (Запорожье)
14.11.2023 в 17:12
тут работают видят люди совсем не шарящие в футболе,вы хоть сами читаете что пишете клоуны?
Ответить
0
0
romajan (Киев)
14.11.2023 в 17:01
Ковалівська команда цього дня проведе матч Ліги конференцій"Колос помінявся з Зорею?
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