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Матч Колос - Заря перенесен на неопределенный срок
Ковалевская команда в этот день проведет матч Лиги конференций
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Поединок 15-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей" перенесен из-за участия луганской команды в Лиге Конференций.
Встреча "Колоса" и "Зари" должна была состояться в Ковалевке 25 ноября после завершения международной паузы на матчи сборных, но на эту дату УЕФА назначила еврокубковый поединок "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Заря".
Таким образом, ковалевцы свой следующий матч в УПЛ сыграют в субботу, 2 декабря дома против "Оболони". Также 20 ноября команда проведет товарищескую игру против ровенского "Вереса".
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