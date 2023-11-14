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Комитет арбитров УАФ подтвердил правильность назначения пенальти в матче Полесье - Металлист-1925
Матч завершился победой хозяев
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование игрового эпизода матча УПЛ "Полесье" - "Металлист 1925".
"Игрок № 3 ФК "Металлист 1925", не имея никакого намерения попытаться сыграть в мяч, толкает обеими руками в спину игрока № 23 ФК "Полесье", тем самым приводя к падению последнего за пределы поля.
Речь идет об умышленных действиях, которые были совершены руками и которые не должны были быть использованы для ведения борьбы за мяч (Правило 12). Следовательно, эти действия не были необходимыми и являются таковыми, что должны наказываться технической санкцией в виде назначения штрафного удара (если бы это произошло в штрафной площадке - пенальти).
Решение арбитра является правильным. Относительно него VAR, согласно соответствующему протоколу, также осуществила проверку и подтвердила его правильность.", - говорится в пояснении
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