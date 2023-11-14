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Комитет арбитров УАФ подтвердил правильность назначения пенальти в матче Полесье - Металлист-1925

Премьер-лига

Матч завершился победой хозяев

Комитет арбитров УАФ подтвердил правильность назначения пенальти в матче Полесье - Металлист-1925

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование игрового эпизода матча УПЛ "Полесье" - "Металлист 1925".

"Игрок № 3 ФК "Металлист 1925", не имея никакого намерения попытаться сыграть в мяч, толкает обеими руками в спину игрока № 23 ФК "Полесье", тем самым приводя к падению последнего за пределы поля.

Речь идет об умышленных действиях, которые были совершены руками и которые не должны были быть использованы для ведения борьбы за мяч (Правило 12). Следовательно, эти действия не были необходимыми и являются таковыми, что должны наказываться технической санкцией в виде назначения штрафного удара (если бы это произошло в штрафной площадке - пенальти).

Решение арбитра является правильным. Относительно него VAR, согласно соответствующему протоколу, также осуществила проверку и подтвердила его правильность.", - говорится в пояснении

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
14.11.2023 в 18:36
А як же!Хто б сумнівався?Свшй ВАР,своі судді,своі люди в комітеті арбітрів
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
14.11.2023 в 18:36
А як же!Хто б сумнівався?Свшй ВАР,своі судді,своі люди в комітеті арбітрів
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0
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unlike_09 (Житомир)
14.11.2023 в 18:02
Хейтери полісся, єб..ало в ноль???
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