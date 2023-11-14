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Динамо и Металлист 1925 в декабре проведут перенесенный матч 3-го тура

Премьер-лига

Он не мог быть сыгран из-за участия киевского клуба в еврокубках

Динамо и Металлист 1925 в декабре проведут перенесенный матч 3-го тура

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською
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Матч "Динамо" - "Металлист 1925" состоится в 2023 году.

Стала известна дата проведения перенесенного поединка 3-го тура УПЛ, в котором "Динамо" проведет матч с "Металлист-1925".

Матч состоится в четверг, 7-го декабря.

Напомним, этот поединок должен был состояться в начале августа, но был перенесен из-за участия динамовцев в еврокубках.

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
14.11.2023 в 18:32
Динамо, главное,надо судей зафрахтовать.
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Комментарии 3
Kondor (Веселе)
14.11.2023 в 18:32
Динамо, главное,надо судей зафрахтовать.
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romajan (Киев)
14.11.2023 в 18:03
Заголовок - "Він не міг бути зіграний через участь київського клубу в єврокубках"Як це не міг? Єврокубки серед тижня, а чемп на вихідних.
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Kondor (Веселе)
14.11.2023 в 18:31
Ну так треба було написати.
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