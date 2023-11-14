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Динамо и Металлист 1925 в декабре проведут перенесенный матч 3-го тура
Он не мог быть сыгран из-за участия киевского клуба в еврокубках
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Матч "Динамо" - "Металлист 1925" состоится в 2023 году.
Стала известна дата проведения перенесенного поединка 3-го тура УПЛ, в котором "Динамо" проведет матч с "Металлист-1925".
Матч состоится в четверг, 7-го декабря.
Напомним, этот поединок должен был состояться в начале августа, но был перенесен из-за участия динамовцев в еврокубках.
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Kondor (Веселе)
14.11.2023 в 18:32
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