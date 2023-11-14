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Комитет арбитров УАФ указал на ошибку бригады арбитров в матче Оболонь - Ворскла
Матч завершился победой полтавской команды
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование игрового эпизода матча УПЛ "Оболонь" - "Ворскла".
"Во время контратаки на 63-й минуте игрок ФК "Оболонь", владевший мячом и находившийся в благоприятной позиции для реализации голевого момента, подвергается контакту сзади со стороны защитника ФК "Ворскла".
Этот контакт приводит к разбалансированию игрока и его падению на газон. Арбитр матча неправильно считает этот контакт случайным и ошибается в своем решении продолжить игру без применения санкций (штрафной удар и красная карточка).
Согласно протоколу VAR, эта технология должна осуществить проверку на возможную красную карточку, а следовательно, VAR должна была вмешаться для того, чтобы пригласить арбитра для осуществления просмотра на поле, в результате которого она должна принять решение по технически-дисциплинарным санкциям, о которых упоминается выше.
КА УАФ принял решение проинформировать лиц, ответственных за такую ошибку, о применении к ним соответствующих мер", - говорится в пояснении Комитета.
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