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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 16 и 17 туров чемпионата

Премьер-лига

Расписание заключительных туров УПЛ 2023-м году

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 16 и 17 туров чемпионата

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 16-го и 17-го туров УПЛ сезона 2023/24 годов.

16 ТУР

1 декабря (пятница)

Полесье - Верес 17:00

2 декабря (суббота)

Колос - Оболонь 13:00

Кривбасс - Александрия 15:00

Днепр-1 - Ворскла 17:00

3 декабря (воскресенье)

Минай - Динамо 13:00

Черноморец - ЛНЗ 15:00

Шахтер - Металлист 1925 17:00

4 декабря (понедельник)

Заря - Рух 13:00


17 ТУР

8 декабря (пятница)

Шахтер - Верес 17:00

Полесье - Днепр-1 19:00

9 декабря (суббота)

ЛНЗ - Минай 13:00

Кривбасс - Заря 15:00

10 декабря (воскресенье)

Ворскла - Рух 13:00

Черноморец - Колос 15:00

11 декабря (понедельник)

Металлист 1925 - Александрия 17:00

Динамо - Оболонь 19:00

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Источник:
УПЛ
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