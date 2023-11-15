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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 16 и 17 туров чемпионата
Расписание заключительных туров УПЛ 2023-м году
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 16-го и 17-го туров УПЛ сезона 2023/24 годов.
16 ТУР
1 декабря (пятница)
Полесье - Верес 17:00
2 декабря (суббота)
Колос - Оболонь 13:00
Кривбасс - Александрия 15:00
Днепр-1 - Ворскла 17:00
3 декабря (воскресенье)
Минай - Динамо 13:00
Черноморец - ЛНЗ 15:00
Шахтер - Металлист 1925 17:00
4 декабря (понедельник)
Заря - Рух 13:00
17 ТУР
8 декабря (пятница)
Шахтер - Верес 17:00
Полесье - Днепр-1 19:00
9 декабря (суббота)
ЛНЗ - Минай 13:00
Кривбасс - Заря 15:00
10 декабря (воскресенье)
Ворскла - Рух 13:00
Черноморец - Колос 15:00
11 декабря (понедельник)
Металлист 1925 - Александрия 17:00
Динамо - Оболонь 19:00
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