  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков: Заинтересованность Ювентуса? Приятно, но это клубы выбирают игроков, а не наоборот
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Заинтересованность Ювентуса? Приятно, но это клубы выбирают игроков, а не наоборот

Премьер-лига

Полузащитник Шахтера и сборной Украины пообщался с итальянскими СМИ

Судаков: Заинтересованность Ювентуса? Приятно, но это клубы выбирают игроков, а не наоборот

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков дал интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport. Он ответил, в частности, на вопрос о заинтересованности в его персоне "Ювентуса":

"Да, я знаю об этом. Мне приятно. Я слежу за "Ювентусом" в TikTok. Но это клубы выбирают игроков, а не наоборот.

В детстве я восхищался игрой Шевченко, Ибрагимовича и Кака. Талант, изобретательность и индивидуальность.

Я люблю смотреть матчи команд, которые играют в интересный, привлекательный футбол. Смотрю матчи "Милана", "Интера" в еврокубках. "Ювентуса" – также. Мне нравится наблюдать за всеми сильнейшими, поэтому смотрю также "Рому", "Наполи". Это клубы, которые хорошо играют, владеют мячом", - сказал украинец.

Добавим, что ранее инсайдеры писали о заинтересованности в услугах Судакова со стороны "Ювентуса", "Бенфики" и клубов АПЛ.

По теме
yellow-arrow
УАФ продлила контракт с Лучано Лучи, несмотря на желание некоторых клубов осуществить реформу судейского корпуса
yellow-arrow
СМИ: Защитник Динамо интересен двум клубам Серии А
yellow-arrow
Лужный: Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер
Ювентус (Турин) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости