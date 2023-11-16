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Судаков: Заинтересованность Ювентуса? Приятно, но это клубы выбирают игроков, а не наоборот
Полузащитник Шахтера и сборной Украины пообщался с итальянскими СМИ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков дал интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport. Он ответил, в частности, на вопрос о заинтересованности в его персоне "Ювентуса":
"Да, я знаю об этом. Мне приятно. Я слежу за "Ювентусом" в TikTok. Но это клубы выбирают игроков, а не наоборот.
В детстве я восхищался игрой Шевченко, Ибрагимовича и Кака. Талант, изобретательность и индивидуальность.
Я люблю смотреть матчи команд, которые играют в интересный, привлекательный футбол. Смотрю матчи "Милана", "Интера" в еврокубках. "Ювентуса" – также. Мне нравится наблюдать за всеми сильнейшими, поэтому смотрю также "Рому", "Наполи". Это клубы, которые хорошо играют, владеют мячом", - сказал украинец.
Добавим, что ранее инсайдеры писали о заинтересованности в услугах Судакова со стороны "Ювентуса", "Бенфики" и клубов АПЛ.
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