Судаков: Заинтересованность Ювентуса? Приятно, но это клубы выбирают игроков, а не наоборот

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков дал интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport. Он ответил, в частности, на вопрос о заинтересованности в его персоне "Ювентуса":

"Да, я знаю об этом. Мне приятно. Я слежу за "Ювентусом" в TikTok. Но это клубы выбирают игроков, а не наоборот.

В детстве я восхищался игрой Шевченко, Ибрагимовича и Кака. Талант, изобретательность и индивидуальность.

Я люблю смотреть матчи команд, которые играют в интересный, привлекательный футбол. Смотрю матчи "Милана", "Интера" в еврокубках. "Ювентуса" – также. Мне нравится наблюдать за всеми сильнейшими, поэтому смотрю также "Рому", "Наполи". Это клубы, которые хорошо играют, владеют мячом", - сказал украинец.