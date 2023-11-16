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Верес официально объявил персонами нон грата двух агентов. Источник уточнил причину

Премьер-лига
Обновлено

Детективная история

Верес официально объявил персонами нон грата двух агентов. Источник уточнил причину

Колаж - ФК Верес

UA-Футбол
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Ровенский "Верес" на своих официальных медиа-ресурсах объявил двух агентов персонами нон грата в клубе. Речь идет о Максиме Карагодине и Никите Швеце.

"Руководство народного клуба "Верес" сообщает украинскому футбольному сообществу, что агенты Максим Карагодин и Никита Швец отныне являются персонами нон грата для нашего клуба.

Мы хотим подчеркнуть для всех футболистов, особенно – для молодых футболистов украинских команд, чтобы они обходили сотрудничество с этими "функционерами", которые заботятся не о будущем футболистов, а о своих интересах", - говорится в заявлении клуба.

Инсайдеры из ТаТоТаке раскрыли детали этой истории. Как пишет источник, камнем преткновения стал трансфер юного таланта из "Вереса" в "Карпаты". На днях руководство ровенского клуба должно было согласовать трансфер 17-летнего Дмитрия Годи с "Карпатами". Цена вопроса составляла около 0,5 млн. долларов.

Сделка была сорвана из-за несогласованности в действиях руководителей "Вереса" и агентов игрока. Молодой хавбек физически исчез из офиса львовского клуба в решающий момент переговоров. Учитывая несолидность со стороны игрока и клуба-продавца, "Карпаты" отказались от сделки, пишет ТаТоТаке.

Добавим, что "Карпаты" информацию не комментируют.

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Источник:
ТаТоТаке
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