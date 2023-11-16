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Джихад Бизимана со сборной Руанды добыл ничью в матче с Зимбабве

Премьер-лига

Теперь команда будет готовиться к ЮАР

Джихад Бизимана со сборной Руанды добыл ничью в матче с Зимбабве

Фото: fckryvbas.com

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Полузащитник криворожского "Кривбасса" Джихад Бизимана вместе со сборной Руанды добыл ничью против Зимбабве.

Этим поединком его команда начала квалификацию на Чемпионат Мира-2026. Опорный полузащитник красно-белых с капитанской повязкой провел полный матч, который завершился безголевой ничьей 0:0.

21 ноября Бизиман вместе со своей сборной сыграет во 2 туре против ЮАР.

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Источник:
fckryvbas
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