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Джихад Бизимана со сборной Руанды добыл ничью в матче с Зимбабве
Теперь команда будет готовиться к ЮАР
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Джихад Бизимана вместе со сборной Руанды добыл ничью против Зимбабве.
Этим поединком его команда начала квалификацию на Чемпионат Мира-2026. Опорный полузащитник красно-белых с капитанской повязкой провел полный матч, который завершился безголевой ничьей 0:0.
21 ноября Бизиман вместе со своей сборной сыграет во 2 туре против ЮАР.
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Источник:fckryvbas
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