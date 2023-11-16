Джихад Бизимана со сборной Руанды добыл ничью в матче с Зимбабве

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Джихад Бизимана вместе со сборной Руанды добыл ничью против Зимбабве.

Этим поединком его команда начала квалификацию на Чемпионат Мира-2026. Опорный полузащитник красно-белых с капитанской повязкой провел полный матч, который завершился безголевой ничьей 0:0.

21 ноября Бизиман вместе со своей сборной сыграет во 2 туре против ЮАР.