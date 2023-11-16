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MEGOGO отменил регистрацию УПЛ ТВ. Под этим неймингом Премьер-лига планирует основать свой собственный канал

Премьер-лига
Обновлено

Назревают глобальные изменения

MEGOGO отменил регистрацию УПЛ ТВ. Под этим неймингом Премьер-лига планирует основать свой собственный канал

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по просьбе компании MEGOGO отменил регистрацию канала с логотипом "УПЛ ТВ". Об этом сообщает издание "Детектор медиа". Решение регулятором было принято в четверг, 16-го ноября.

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Источник цитирует одного из представителей компании, который дал ответ на вопрос о мотивации MEGOGO отменить канал "УПЛ ТВ": "Тяжелые времена. Мы будем фокусировать представителей, которые привлечены, на существующие каналы. И пока не будем делать УПЛ ТВ. Мы были техническим партнером, и сейчас у нас изменились планы", - сказали в компании.

В то же время, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, это сделано для того, чтобы Украинская Премьер-лига под неймингом "УПЛ ТВ" могла основать и зарегистрировать собственный независимый канал.

Также добавим, что 14-го сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал линейное медиа ООО "УПЛ ТВ" из города Винники Львовской области, которое транслирует домашние матчи "Руха" и "Миная".

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Megogo УПЛ ТВ
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Источник:
UA-Футбол
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